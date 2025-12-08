Thời tiết đêm 8/12: Bắc Bộ rét về sáng, vùng núi có nơi dưới 12 độ C

Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đêm 8/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0 m.

Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 3,0-5,0 m.

Từ Nam Quảng Trị đến Huế, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2,0-4,0 m.

Thời tiết các khu vực đất liền từ đêm 8 và ngày 9/12 cụ thể sau:

Hà Nội

- Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; phía Nam có nơi 29-31 độ C.

- Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi trên 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3; đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; riêng miền Đông 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh.

TP.HCM

- Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

- Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2-3.