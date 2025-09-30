Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo thông tin từ đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Sáng 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ban Tổ chức Trung ương thông tin: Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Xuân Phong.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Ông Đặng Xuân Phong có học vị Tiến sỹ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Đặng Xuân Phong từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phong được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tháng 1, ông Phong được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ 1/7, ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Cũng vào sáng 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.