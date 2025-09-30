Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

  • Thứ ba, 30/9/2025 12:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo thông tin từ đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Sáng 30/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ban Tổ chức Trung ương thông tin: Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Dang Xuan Phong Ninh Binh anh 1

Ông Đặng Xuân Phong.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Ông Đặng Xuân Phong có học vị Tiến sỹ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Đặng Xuân Phong từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phong được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tháng 1, ông Phong được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ 1/7, ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Cũng vào sáng 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Theo thông tin từ đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

24 giờ trước

Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 29/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025- 2030.

26:1570 hôm qua

Ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu đạt 100%.

30:1823 hôm qua

https://tienphong.vn/ong-dang-xuan-phong-duoc-chi-dinh-lam-bi-thu-tinh-uy-ninh-binh-post1782262.tpo

Đức Anh/Tiền Phong

Đặng Xuân Phong Ninh Bình Phú Thọ Ninh Bình Tô Lâm Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Ninh Bình Tỉnh ủy Ninh Bình

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Tong Bi thu du, chi dao Dai hoi dai bieu Dang bo Quan doi lan thu XII hinh anh

Tổng Bí thư dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

1 giờ trước 12:37 30/9/2025

0

Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý