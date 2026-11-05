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Thể thao

Thủ tướng Bồ Đào Nha nhắn nhủ Ronaldo

  • Thứ năm, 5/11/2026 19:20 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Thủ tướng Bồ Đào Nha, Luis Montenegro gửi lời tri ân sâu sắc đến Cristiano Ronaldo sau khi anh bất ngờ nói lời chia tay với màu áo đội tuyển quốc gia.

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Thủ tướng Bồ Đào Nha tri ân Ronaldo. Ảnh: X.

Trên X, người đứng đầu chính phủ Bồ Đào Nha chia sẻ bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật bên ngôi sao thuộc biên chế Al Nassr, kèm theo lời nhắn gửi trực tiếp: "Cristiano Ronaldo, xin cảm ơn anh. Những gì anh đã cống hiến trên sân cỏ cho màu áo đội tuyển quốc gia sẽ mãi mãi vang vọng trong lịch sử".

Bên cạnh việc vinh danh những chiến tích sân cỏ, Thủ tướng Montenegro bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng tầm ảnh hưởng của Ronaldo vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước: "Và giờ đây, khi bước ra ngoài sân cỏ, anh chắc chắn sẽ tiếp tục là đại sứ đại diện cho hình ảnh Bồ Đào Nha vươn tầm thế giới".

Động thái trân trọng từ lãnh đạo cấp cao chính phủ một lần nữa khắc họa vị thế vượt bậc của cựu thủ quân 41 tuổi. Quyết định dừng bước của Ronaldo chính thức khép lại một hành trình tận hiến kéo dài hơn hai thập kỷ, để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều thế hệ và đưa bóng đá Bồ Đào Nha xác lập vị thế vững chắc trên bản đồ thể thao toàn cầu.

CR7 chia tay sự nghiệp quốc tế với tư cách chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới, thiết lập kỷ lục với 146 bàn thắng sau 243 lần ra sân. Giờ đây, anh sẽ tập trung cống hiến cho câu lạc bộ chủ quản Al Nassr.

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