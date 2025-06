Thủ tướng Anh giải thích lý do cúi xuống nhặt giấy tờ cho ông Trump

Tại hội nghị G7 ở Canada, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhanh chóng nhặt tài liệu rơi từ tay Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tránh nguy cơ an ninh nếu người khác can thiệp vào khu vực cấm.

Khoảnh khắc Thủ tướng Anh Keir Starmer cúi xuống nhặt giấy tờ bị rơi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội Thượng đỉnh G7. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ về khoảnh khắc cúi xuống nhặt giấy tờ bất ngờ rơi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội Thượng đỉnh G7 vào hôm 17/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, ông đã nhanh chóng nhặt những tờ giấy rơi từ tay ông Trump để ngăn chặn bất kỳ ai khác, đặc biệt là giới truyền thông, bước vào vùng an ninh nghiêm ngặt và có thể bị lực lượng an ninh Mỹ can thiệp.

Phát biểu trước báo chí tại Kananaskis, sau khi ông Trump để rơi một số tài liệu liên quan đến thỏa thuận thương mại Anh - Mỹ, ông Starmer cho biết ông “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc cúi xuống nhặt giúp.

“Thực sự thì tôi không có nhiều lựa chọn khi nhặt những tờ giấy đó, bởi các quy định rất nghiêm ngặt về việc ai được phép tiếp cận tổng thống. Nếu bất kỳ ai khác, chẳng hạn các bạn phóng viên, bước tới thay tôi, thì sẽ rất rủi ro, và rõ ràng không có ai trong các bạn làm vậy đâu. Vùng an ninh quanh tổng thống được canh gác rất chặt, như các bạn thấy đó”, Guardian dẫn lời Thủ tướng Anh nói.

Ngay sau sự cố để rơi tài liệu, ông Trump còn nhầm lẫn công bố rằng ông đã đạt được thỏa thuận với EU, thay vì Anh, gây không ít ngỡ ngàng. Trong phần trả lời sau đó, nội dung của ông cũng khá mập mờ và dài dòng.

Khi được hỏi có lo ngại gì về sức khỏe của ông Trump hay không, ông Starmer đáp: “Không, sức khoẻ của ông ấy hôm qua rất tốt. Chúng tôi đã làm việc suốt nhiều phiên họp G7 từ ban ngày cho đến buổi tối”.

Trước khi bước vào cuộc hội đàm riêng, cả ông Starmer và ông Trump cùng trả lời báo chí và vị Tổng thống Mỹ một lần nữa bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thủ tướng Anh.

Khi được hỏi vì sao ông Trump lại quý mến mình như vậy, ông Starmer nói: “Thật ra chuyện đó thì ông ấy mới trả lời chính xác được, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có mối quan hệ tốt, điều đó phù hợp với lợi ích quốc gia".

"Tôi đã nhiều lần nói rằng Anh và Mỹ vốn có mối quan hệ thân thiết lâu dài, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và chia sẻ tình báo. Tôi rất vui khi có mối quan hệ tích cực với ông ấy, dù chúng tôi xuất phát từ hai nền chính trị khác nhau”, ông cho biết thêm.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức chồng chất, từ biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế đến các điểm nóng địa chính trị, nhưng cuộc khủng hoảng Trung Đông - đặc biệt là xung đột giữa Iran và Israel - đã phủ bóng lên phần lớn các phiên thảo luận giữa các nguyên thủ.