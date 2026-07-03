Thứ từng tước bàn thắng của Ronaldo lại cứu Bồ Đào Nha

Chip trong quả bóng được áp dụng tại World Cup 2026 đã giúp trọng tài xác định lỗi việt vị của Croatia trong bàn thắng gỡ hòa ở phút cuối cùng.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 3/7 trong một trận đấu hội tụ đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ thất vọng, hy vọng, vỡ òa rồi lại nín thở, Ronaldo và các đồng đội chỉ có thể mỉm cười khi VAR vào cuộc ở phút 90+16.

Phút 90+13, Josko Gvardiol đưa được bóng vào lưới Bồ Đào Nha, thắp lên hy vọng đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị trong pha bóng trước đó.

Theo tình huống được xác định, ở pha treo bóng vào vùng cấm, Igor Matanovic có một pha chạm đầu nhẹ trước khi bóng đến vị trí của Mario Pasalic, người thực hiện đường kiến tạo để Gvardiol ghi bàn. Do Pasalic đứng dưới hàng phòng ngự Bồ Đào Nha ở thời điểm Matanovic chạm bóng, tiền vệ này bị xác định việt vị.

Công nghệ tạo nên khác biệt

Theo The Athletic, công cụ “máy đo tốc độ” Snickometer, kết hợp cùng một microchip cảm biến chuyển động được gắn trong quả bóng thi đấu tại World Cup 2026, đã đưa bằng chứng biểu đồ âm thanh cho thấy đã có dao động khi đi sượt qua Matanovic.

Biểu đồ âm thanh cho thấy đã có dao động khi đi sượt qua cầu thủ Croatia. Ảnh: @GoalsXtra.

Đây là khác biệt mang tính bước ngoặt, bởi nếu chỉ nhìn vào hình ảnh quay chậm, rất khó để xác định cầu thủ Croatia đã chạm bóng hay chưa.

“Máy đo tốc độ” Snickometer, vốn đã quá quen thuộc với môn Cricket kể từ khi được áp dụng vào những năm 1990, giúp người xem có thể phân tích âm thanh và video của trận đấu để xác định xem quả bóng có chạm vào gậy hay không.

Khi áp dụng vào bóng đá, “máy đo tốc độ” này sẽ hiển thị hình ảnh phát lại từng khung hình của quả bóng bay trong không khí, cùng với dạng sóng cung cấp hình ảnh trực quan về sóng âm mà một micro cực kỳ nhạy thu được.

Đây không phải lần đầu Snickometer đưa ra quyết định thuyết phục về tác động khó thấy của cầu thủ tấn công.

Trùng hợp là khi lần đầu được giới thiệu tại World Cup 2022, “máy đo tốc độ” này đã gây ấn tượng khi xác định chính xác Ronaldo không phải cầu thủ chạm bóng cuối cùng trong trận thắng Uruguay 2-0 của tuyển Bồ Đào Nha.

Nếu được công nhận, Ronaldo sẽ có bàn thứ 9 trong sự nghiệp tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, quả bóng mang tên Al Rihla đã thể hiện vai trò của mình khi xác nhận tiền đạo mang áo số 7 không phải cầu thủ chạm bóng cuối cùng.

Quả bóng gắn chip

Để tạo ra quả bóng có tên Trionda được dùng tại World Cup 2026, Adidas không chỉ đơn giản gắn thêm một con chip vào trái bóng.

Bài toán lớn nhất là làm sao để hệ thống cảm biến hoạt động chính xác mà không làm thay đổi cảm giác chơi bóng. Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm với Adidas sau những tranh cãi liên quan đến Jabulani tại World Cup 2010.

Khi đó, nhiều thủ môn và cầu thủ cho rằng trái bóng có quỹ đạo bất thường, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn. Bởi vậy, nhóm phát triển Trionda phải giải quyết hàng loạt câu hỏi ngay từ đầu.

"Liệu quả bóng có mất cân bằng không? Có rung không? Cầu thủ có nhận ra sự khác biệt không? Cuối cùng, không điều nào xảy ra", Adidas cho biết.

Điểm nhấn công nghệ của Trionda là hệ thống Connected Ball Technology thế hệ mới, được nâng cấp với AI.

Con chip bên trong quả bóng sẽ gửi dữ liệu theo thời gian thực đến hệ thống VAR. Khi kết hợp với dữ liệu định vị cầu thủ trên sân, công nghệ này giúp tổ trọng tài xác định nhanh hơn các pha việt vị và những tình huống bóng chạm tay.

Cận cảnh trái bóng Trionda. Ảnh: FIFA.

FIFA và Adidas cho biết, quả bóng được cấu tạo từ 4 mảnh ghép với các đường rãnh sâu và các họa tiết lõm được bố trí chiến lược, giúp bóng ổn định hơn khi bay. Đây là nỗ lực nhằm tránh lặp lại những chỉ trích tại các kỳ World Cup gần đây, khi cầu thủ phàn nàn về quỹ đạo bóng khó kiểm soát.

Theo hãng sản xuất thể thao của Đức, con chip được treo bên trong bằng một hệ thống đặc biệt nhằm giữ nguyên trọng tâm của trái bóng.

"Một số kỹ sư tham gia dự án làm việc ở trình độ khoa học và kỹ thuật tương đương NASA. Họ sử dụng các hệ thống đối trọng để đảm bảo công nghệ không ảnh hưởng đến độ cân bằng hay quỹ đạo bay."

Bên cạnh đó, Adidas còn sử dụng robot để tái hiện những cú sút giống hệt nhau nhằm đánh giá độ ổn định của sản phẩm. Các tiêu chuẩn kiểm tra được áp dụng thậm chí còn khắt khe hơn yêu cầu từ FIFA.

Đáng chú ý nhất là bài thử nghiệm mang tên "Kill Ball Test". Trong đó, robot bắn bóng với vận tốc lên tới 160 km/h nhằm kiểm tra giới hạn chịu đựng của hệ thống.

"Chúng tôi cố gắng phá hủy con chip bằng những tình huống cực đoan nhất nhưng vẫn không thành công", Adidas tiết lộ.

Hiện tại, cảm biến bên trong Trionda có khả năng ghi nhận dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường chuyền, cú sút hay đánh đầu đều được lưu lại theo thời gian thực và truyền trực tiếp đến hệ thống trọng tài.