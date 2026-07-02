Bàn thắng lịch sử của Bỉ

Bàn thắng ở phút 120+5 của Youri Tielemans giúp Bỉ hoàn tất màn ngược dòng lịch sử. Đây được xác nhận là bàn thắng muộn nhất trong lịch sử World Cup.

Bàn thắng ở phút 120+5 của Youri Tielemans được xác nhận là bàn thắng muộn nhất trong lịch sử World Cup. Ảnh: Reuters.

Tại Seattle sáng 2/7, Senegal tưởng như cầm chắc tấm vé đi tiếp khi dẫn trước 2-0 đến tận phút 85 nhờ các pha lập công của Habib Diarra và Ismaïla Sarr. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút cuối, "Quỷ đỏ" tạo nên cuộc lật đổ ngoạn mục ở vòng 32 đội World Cup.

Đến phút 120+5, Bỉ hoàn tất màn ngược dòng lịch sử với bàn thắng quyết định, giành chiến thắng 3-2 và đoạt vé vào vòng 16 đội.

Bàn thắng ở phút 120+5 của Youri Tielemans cũng được xác nhận là bàn thắng muộn nhất trong lịch sử World Cup.

Theo Opta, Bỉ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup tránh được thất bại trong thời gian thi đấu chính thức dù bị dẫn 2 bàn khi trận đấu bước sang phút 85. Trước cuộc đối đầu này, mọi đội bóng rơi vào hoàn cảnh tương tự đều phải chấp nhận thất bại.

Cả 3 pha lập công của tuyển Bỉ trận này đều ghi tên vào lịch sử. Phút 86, Romelu Lukaku rút ngắn tỷ số sau đường căng ngang của Thomas Meunier. Chỉ 161 giây sau, đội trưởng Youri Tielemans đánh đầu gỡ hòa 2-2 từ sai lầm của hàng thủ Senegal.

Hai bàn thắng của Lukaku và Tielemans chỉ cách nhau 161 giây, đánh dấu lần đầu tiên Bỉ ghi 2 bàn trong vòng chưa đầy 3 phút tại một kỳ World Cup. Đây cũng là chuỗi ghi bàn nhanh nhất của "Quỷ đỏ" trong lịch sử tham dự giải đấu.

World Cup 2026 đang mang đến những trận cầu nghẹt thở đúng nghĩa. Trong hơn một nửa số trận vòng knock-out đầu tiên khép lại, đã có tới 7 bàn thắng được ghi sau phút 85, liên tục thay đổi cục diện và tạo nên những màn rượt đuổi cảm xúc cho người hâm mộ.