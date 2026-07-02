Ông trùm công nghệ Nhật Bản hoài nghi Elon Musk

Trong khi Elon Musk nhìn thấy lời giải cho bài toán AI ở ngoài quỹ đạo, Masayoshi Son cho rằng người chiến thắng sẽ được quyết định ngay trên mặt đất trong vài năm tới.

Elon Musk và Masayoshi Son có hướng đi trái ngược khi nhắc đến AI. Ảnh: Inc.

Trong lúc Elon Musk đặt cược vào các trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo, Masayoshi Son lại chọn cách đi ngược lại. Nhà sáng lập SoftBank cho rằng ý tưởng này chưa chứng minh được lợi ích kinh tế rõ ràng, nhất là khi cuộc đua AI đang bước vào giai đoạn cần tốc độ hơn những kế hoạch viển vông.

Phản ứng của Son gây chú ý vì tên tuổi của ông thường gắn với các canh bạc lớn. Ông từng nói về kế hoạch kinh doanh kéo dài 300 năm. Ông cũng nhiều lần nhắc đến trí tuệ nhân tạo siêu việt trước khi khái niệm AGI trở thành chủ đề phổ biến tại Thung lũng Silicon.

Tầm nhìn trái ngược

Với trung tâm dữ liệu AI trong không gian, Son cho rằng các phép tính đang không ủng hộ tầm nhìn của Musk. Theo ông, chi phí điện chỉ chiếm khoảng 7% chi phí vận hành trung tâm dữ liệu trên Trái Đất. Phần còn lại chủ yếu đến từ chip, thiết bị và các thành phần hạ tầng khác.

Điều này khiến lợi thế điện mặt trời ngoài không gian trở nên kém thuyết phục. Nếu phần tiết kiệm chỉ nằm ở một cấu phần nhỏ, bài toán tổng thể vẫn còn nhiều rủi ro. Ngoài ra, việc vận hành trung tâm dữ liệu ngoài quỹ đạo sẽ kéo theo các vấn đề khác. Các khâu như bảo trì, truyền dữ liệu, độ trễ, thay thế linh kiện và khả năng mở rộng đều cần có sự tính toán kỹ lưỡng.

Masayoshi Son không ủng hộ tầm nhìn đưa trung tâm dữ liệu AI ra ngoài không gian. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi đó, Elon Musk lại nhìn vấn đề theo hướng khác. CEO Tesla cho rằng nguồn năng lượng mặt trời dồi dào ngoài không gian có thể giúp trung tâm dữ liệu AI hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với trên Trái Đất. Theo kế hoạch được nhắc đến trong tài liệu IPO của SpaceX, công ty muốn triển khai công nghệ này sớm nhất từ năm 2028.

Ý tưởng này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu điện và nước cho trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ tăng mạnh. Nhiều dự án mới vấp phải phản ứng từ cộng đồng địa phương. Các tập đoàn công nghệ vì vậy phải tìm thêm nguồn năng lượng, địa điểm và mô hình hạ tầng mới để phục vụ những dự án AI quy mô khổng lồ.

Musk không phải người duy nhất nghĩ đến trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Jeff Bezos cũng từng nói về khả năng này. Tuy nhiên, nhà sáng lập Amazon thận trọng hơn về thời điểm triển khai.

Cuộc đua tốc độ

Sự khác biệt giữa Musk và Son không nằm ở việc ai tin AI hơn. Cả hai đều đang đặt cược lớn vào tương lai của trí tuệ nhân tạo. Điểm khác biệt là cách họ chọn đường đi.

CEO Tesla thường xuất phát từ nguyên lý cơ bản. Ông tin công nghệ có thể được xây dựng nếu các quy tắc vật lý cho phép. Cách tiếp cận đó từng giúp SpaceX phát triển tên lửa tái sử dụng. Tesla cũng biến xe điện từ một sản phẩm ngách thành thị trường đại chúng.

Elon Musk có nhiều ý tưởng táo bạo. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả nhanh nhất. Trong lĩnh vực xe tự lái, Waymo của Alphabet đã vận hành đội xe robotaxi tại nhiều thành phố của Mỹ. Tesla vẫn đang trong giai đoạn chứng minh năng lực triển khai dịch vụ tương tự ở quy mô lớn.

Son lại có cách nhìn thực dụng hơn trong cuộc đua AI hiện nay. Ông lo ngại tốc độ thay đổi của ngành quá nhanh do các mô hình AI mới xuất hiện liên tục và nhân sự chủ chốt dịch chuyển giữa các công ty. Vị thế của các đối thủ có thể thay đổi chỉ sau vài tuần.

Cách làm của Son vẫn mang dấu ấn quen thuộc. Ông tìm kiếm lợi thế người đi trước, sau đó rót vốn lớn để doanh nghiệp có thể chiếm lĩnh thị trường. Đây là tư duy từng tạo ra thành công với Alibaba.

Cả hai đều đang nhìn về một tương lai nơi AI trở thành hạ tầng nền tảng của kinh tế toàn cầu. Song, một người muốn đưa hạ tầng đó ra ngoài không gian, trong khi người còn lại muốn thắng trước trên mặt đất.