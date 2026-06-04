Elon Musk giàu thế nào?

Khối tài sản của Elon Musk có thể mua hàng triệu ngôi nhà, hàng nghìn chuyên cơ cá nhân, hay thâu tóm toàn bộ đội bóng thuộc giải bóng rổ NBA và bóng bầu dục NFL.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Elon Musk vẫn giữ vững vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 827,7 tỷ USD . Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt 500 tỷ USD .

Tuy nhiên, kỷ lục này sắp bị chính Elon Musk phá sâu hơn. SpaceX vừa công bố hồ sơ IPO sau khi thị trường đóng cửa ngày 20/5, tiết lộ bức tranh tài chính chi tiết nhất từ trước đến nay về công ty do Elon Musk sáng lập cách đây 24 năm.

Nhà sản xuất tên lửa này dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq với mã cổ phiếu SPCX vào cuối năm nay. Đây được kỳ vọng là thương vụ IPO lớn nhất lịch sử. Số tiền dự kiến huy động khoảng 75 tỷ USD , với tổng định giá lên đến 1.750 tỷ USD .

Wall Street Journal dự đoán sau khi SpaceX lên sàn, khối tài sản của Elon Musk sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD , một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Mỗi giờ kiếm trung bình 3,6 triệu USD trong suốt 31 năm

Theo phân tích của tờ Wall Street Journal, khối tài sản của Elon Musk hiện ở mức xấp xỉ 970 tỷ USD , phần lớn tồn tại dưới dạng cổ phiếu.

Cơ cấu tài sản của Elon Musk. Ảnh: Bloomberg.

Nếu chia đều số tiền tích lũy được trong suốt sự nghiệp, con số này tương đương việc ông bỏ túi 992 USD mỗi giây.

Cụ thể, theo phân tích của Wall Street Journal, cấu trúc tài sản của Musk được phân bổ bao gồm 538 tỷ USD từ cổ phần tại SpaceX, 167 tỷ USD cổ phần tại Tesla, 10 tỷ USD từ cổ phần tại The Boring Company và Neuralink cùng khoảng 150 tỷ USD quyền chọn cổ phiếu tại các công ty mà Musk có thể thực thi bất cứ lúc nào.

Một phần lớn khác trong tài sản của Elon Musk là 104 tỷ USD là giá trị bất động sản, máy bay cá nhân và các khoản đầu tư, tài sản khác theo ước tính của Altrata.

Musk hiện 54 tuổi. Ông đồng sáng lập công ty công nghệ - kỹ thuật đầu tiên của mình tại Mỹ vào năm 1995, tức 31 năm trước. Để tích lũy được 970 tỷ USD trong khoảng thời gian đó, tính trung bình vị tỷ phú đã kiếm khoảng 3,6 triệu USD mỗi giờ đồng hồ.

Để dễ hình dung, một hộ gia đình Mỹ có mức thu nhập trung bình 83.730 USD vào năm 2024, sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ trong hơn 11 triệu năm mới có thể chạm tới khối tài sản như của Elon Musk.

Bà Ingrid Robeyns, một triết gia và nhà kinh tế học, từng viết rằng khối lượng tài sản của những người giàu nhất thế giới đã tăng vọt đến mức những người bình thường gần như không thể hình dung nổi. Gần đây, bà ước tính rằng Musk sẽ kiếm được khoảng 4,2 triệu USD mỗi giờ trong sự nghiệp của mình, nếu ông làm việc 70 giờ/tuần không nghỉ phép cho đến năm 75 tuổi.

Đủ mua 2,4 triệu ngôi nhà tại Mỹ hoặc 10.000 chuyên cơ riêng

Phần lớn sự giàu có của Musk gắn chặt với các công ty do ông điều hành. Năm 2020, tỷ phú này từng gây sốc với tuyên bố "sẽ không sở hữu bất kỳ ngôi nhà nào" và bán tống bán tháo hàng loạt bất động sản tại California. Tuy nhiên, sau đó Musk vẫn xuống tiền mua các căn nhà tại bang Texas.

Musk hoàn toàn có thể vay mượn hàng tỷ USD bằng cách thế chấp cổ phần của mình tại SpaceX và Tesla. Dẫu vậy, cần nhìn nhận thực tế rằng phần lớn khối tài sản này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ.

Tuy nhiên, nếu có thể quy đổi ra tiền mặt, với 970 tỷ USD , Elon Musk có thể dễ dàng chi trả cho 2,4 triệu ngôi nhà trung bình tại Mỹ, mua đứt 10.000 chiếc chuyên cơ, hoặc thâu tóm toàn bộ đội thể thao tại hai giải đấu đắt giá nhất nước Mỹ là NFL (bóng bầu dục) và NBA (bóng rổ).

Ngoài ra, giá trị tài sản ròng của Musk đã vượt hoàn toàn quy mô hoạt động kinh tế hàng năm (GDP) của hơn 125 quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm cả những nền kinh tế lớn như Na Uy, Thái Lan, Argentina hay Nam Phi. Thậm chí, khối tài sản tự thân của CEO Tesla hiện tương đương khoảng 3% GDP của toàn nước Mỹ.

Với tỷ trọng này, Elon Musk đã dễ dàng vượt mặt John D. Rockefeller, người Mỹ giàu có nhất từng tồn tại trước kỷ nguyên của Musk.

Tài sản ròng của Musk đã vượt hoàn toàn quy mô hoạt động kinh tế hàng năm (GDP) của hơn 125 quốc gia trên thế giới. Ảnh: BeInCrypto.

100 năm trước, Rockefeller đã cưỡi lên làn sóng công nghiệp hóa để biến Standard Oil thành một đế chế độc quyền khổng lồ, thao túng toàn bộ hệ thống đường sắt và đường ống dẫn dầu. Vị thế độc quyền tàn nhẫn này cuối cùng đã bị chính phủ liên bang Mỹ buộc phải chia tách.

Đến năm 1937, Rockefeller đã tích lũy được khối tài sản khoảng 1,4 tỷ USD , vào thời điểm đó tương đương khoảng 1,5% GDP của nước Mỹ.

Dù tình hình kinh doanh của SpaceX và Tesla còn nhiều khó khăn, Elon Musk vẫn kiếm được khoản tiền cực "khủng".

Các chuyên gia trong ngành nhận định Elon Musk vẫn giàu lên vì tài sản của ông dựa trên giá trị cổ phần và kỳ vọng của thị trường đối với tương lai các công ty, chứ không nằm ở mức lợi nhuận hiện tại.

Thị trường thường không định giá doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận hiện tại, các khoản lỗ trong quá khứ hay lịch sử hoạt động. Thay vào đó, giá trị thị trường của một công ty chủ yếu được quyết định bởi kỳ vọng về lợi nhuận trong tương lai.

Elon Musk đã "thuyết phục" được cả thị trường chứng khoán lẫn các nhà đầu tư tư nhân rằng các công ty của ông sẽ tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong tương lai.

Cụ thể, Musk lập luận ông có thể vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn đối thủ khi đạt quy mô lớn và SpaceX đã giành được thị phần đáng kể nhờ các thành tựu công nghệ vượt trội.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng bị thu hút bởi tầm nhìn của vị tỷ phú 54 tuổi như đưa con người lên Hỏa tinh, xe điện, hay cấy chip AI vào não người. Điều đó cũng góp phần giúp nhà đầu tư tin rằng ông đang theo đuổi một sứ mệnh lớn lao.