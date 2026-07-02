Quyết định khó khăn nhất của Apple

MacBook hay iPad đắt lên là cái giá phải trả cho sự tiện lợi của ChatGPT hay Claude, dù Apple không muốn đưa ra quyết định.

Logo Apple trước cửa hàng công ty tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg.

2 năm trước, Apple ra mắt Mac mini M4 cấu hình tốt với giá 600 USD . Đầu năm nay, hãng tiếp tục giới thiệu MacBook Neo giá tương tự. Đối với iPad, dòng cơ bản ( 350 USD ) cũng phù hợp cho sinh viên hoặc người dùng ngân sách eo hẹp, giúp Táo khuyết dễ dàng tiếp cận các thị trường mới nổi.

Mọi chuyện thay đổi khi Apple tăng giá MacBook Neo thêm 100 USD (tương đương mức tăng 17%), MacBook Air tăng 200 USD (18%), iPad dòng cơ bản tăng 100 USD (29%), và iPad Air tăng 150 USD (25%). Kể cả các sản phẩm như HomePod, HomePod mini và Apple TV cũng chịu ảnh hưởng.

Không lâu sau chiến lược thâm nhập thị trường máy tính giá rẻ, Apple đã phải tăng giá sản phẩm. Điều đó cho thấy chi phí sản xuất tăng cao trong kỷ nguyên AI đang đè nặng lên người dùng, kể cả Táo khuyết cũng không thể bù đắp thêm.

Thế khó của Apple

Trong bản tin Power On mới nhất, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg nhấn mạnh Apple không hề muốn tăng giá.

Đội ngũ bán hàng, vận hành, mua sắm và tài chính đã dành nhiều tháng để tránh tình trạng này. Tuy nhiên, công ty không còn khả năng bù đắp thêm chi phí, điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể lợi nhuận và hiệu quả tài chính mà Phố Wall kỳ vọng.

Theo Gurman, Apple hoàn toàn có thể gánh chi phí trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, đó không phải cách vận hành của một công ty đại chúng, đặc biệt khi ban lãnh đạo nhận thấy sự đe dọa đến biên lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng và mô hình kỳ vọng của nhà đầu tư.

"Apple là một doanh nghiệp, không phải tổ chức từ thiện", cây viết từ Bloomberg chia sẻ.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến quyết định tăng giá là sự bùng nổ của AI. Các công ty cung cấp dịch vụ đám mây và phát triển mô hình đang chi tiền với tốc độ chóng mặt cho trung tâm dữ liệu, chip đồ họa, bộ nhớ và thiết bị lưu trữ tiên tiến. Điều này khiến chuỗi cung ứng đảo lộn, đẩy giá linh kiện lên cao.

Dòng MacBook Air của Apple hiện có giá khởi điểm 1.300 USD . Ảnh: Bloomberg.

Apple không phải công ty duy nhất đối mặt áp lực này. Ngay sau thông báo từ Táo khuyết, Microsoft cũng nâng giá Xbox. Đây là đợt điều chỉnh thứ 3 của dòng máy chơi game này chỉ trong một năm.

"Tuy nhiên, lượng khách hàng của Apple rất lớn và phổ biến. Phải đến khi những thiết bị từ công ty này tăng giá, người dùng mới cảm nhận tác động trực tiếp những mặt trái của kỷ nguyên AI. Đây không còn là câu chuyện của riêng ngành công nghiệp", Gurman nhận định.

Ngoài iPad và MacBook, đợt tăng giá của Apple còn bao gồm Vision Pro. Thiết bị hiện có giá 3.700 USD , tăng 6% so với mốc cũ. Dù nhận nhiều phàn nàn do đắt đỏ, cây viết từ Bloomberg cho rằng hãng vẫn duy trì sản phẩm thay vì từ bỏ một nguồn lợi nhuận.

Apple TV mới là thiết bị đáng chú ý nhất. Sản phẩm tăng giá 54%, từ 130 lên 200 USD . HomePod tăng từ 300 lên 350 USD (17%), trong khi HomePod mini tăng từ 100 lên 130 USD (30%).

Mức giá mới khiến các sản phẩm trở nên kém cạnh tranh hơn so với đối thủ Amazon hay Google. Tuy nhiên, đây cũng có thể là bước chuẩn bị chiến lược bởi dựa trên tin đồn, HomePod và Apple TV thế hệ mới sẽ cần dung lượng lớn hơn để hỗ trợ Siri AI.

Sự "bình thường mới" về giá

Tình trạng trên còn cho thấy nghịch lý trong chiến lược của Apple. Công ty chủ yếu ưu tiên vận hành AI trực tiếp trên thiết bị. Đến khi giới thiệu Siri AI, hãng mới tập trung đẩy mạnh hệ thống máy chủ đám mây. Việc xử lý cục bộ giúp giảm chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu, vốn tiêu thụ nhiều năng lượng, linh kiện và chi phí.

"Không thể phủ nhận ChatGPT, Claude hay các hệ thống tương tự đã tạo ra giá trị cho một số người dùng, giúp việc lập trình, nghiên cứu, viết lách, biên tập và sáng tạo trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, cái giá phải trả của nó đang hiện rõ trước mắt người dùng khi thiết bị điện tử đắt lên, nguồn cung linh kiện khan hiếm. Ngành công nghiệp giờ chỉ phục vụ hệ thống AI thay vì giúp sản phẩm điện tử rẻ và tốt hơn", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Mức tăng 100- 200 USD cho MacBook Neo hay MacBook Air không quá lớn về lý thuyết, nhưng vẫn đủ để khiến nhiều người cân nhắc hoặc hoãn kế hoạch nâng cấp trong nhiều tháng, thậm chí lâu hơn.

iPhone chưa bị tăng giá đợt này. Ảnh: NurPhoto.

Tuy Apple cố gắng bảo vệ biên lợi nhuận, Gurman cho rằng một số người dùng sẽ không còn đủ khả năng sở hữu công nghệ mới.

Phân khúc chịu ảnh hưởng tiếp theo là doanh nghiệp, giáo dục, chính phủ và bán sỉ nói chung. Mức tăng 200 USD /thiết bị sẽ rất lớn khi khách hàng muốn mua hàng nghìn sản phẩm cùng lúc.

iPhone hiện vẫn chưa tăng giá. Gurman cho rằng điều đó sẽ diễn ra vào cuối năm. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này có thể chịu ảnh hưởng ít nhất do nhu cầu ổn định và ít nhạy cảm về giá. Kể cả iPhone Pro đắt hơn 200 USD hay iPhone gập đạt mốc 2.500 USD , lượng khách hàng trung thành dự kiến không sụt giảm nhiều.

Tình hình này gợi nhớ đến sự kiện tương tự cách đây 20 năm, khi Apple độc chiếm phần lớn thị trường bộ nhớ flash toàn cầu cho các sản phẩm như iPod nano. Kể từ đó, giá cả trên toàn ngành chỉ tăng chứ không bao giờ giảm.

"Người dùng nên có góc nhìn tương tự với đợt tăng giá này. Đây là khởi đầu cho mốc bình thường mới, không phải biến động nhất thời", Gurman nhấn mạnh.