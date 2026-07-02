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Khác biệt lớn nhất giữa tuyển Anh và CHDC Congo
- Thứ năm, 2/7/2026 05:34 (GMT+7)
- 1 giờ trước
Jude Bellingham là cầu thủ được định giá tuyển Anh với con số 130 triệu euro. Mức này tương đương 13 cầu thủ đắt nhất bên phía CHDC Congo cộng lại.
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Giá trị tuyển Anh gấp 9,4 lần CHDC Congo
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Bellingham so với cầu thủ rẻ nhất Congo
17/26
Số cầu thủ Anh đắt hơn Ngôi sao số một CHDC Congo
#18
Thứ hạng của cầu thủ đắt nhất Congo nếu khoác áo tuyển Anh
Cầu thủ rẻ nhất
1,2
triệu EUR
J. Henderson
Số cầu thủ trên 100 triệu EUR
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
13 cầu thủ CHDC Congo129 triệu EUR
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Anh · triệu EUR
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CHDC Congo · triệu EUR
Nguồn: Transfermarkt.
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Anh đấu Congo
Simon Banza
Théo Bongonda
J. Henderson
Noah Sadiki
Steve Kapuadi