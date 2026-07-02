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Khác biệt lớn nhất giữa tuyển Anh và CHDC Congo

  • Thứ năm, 2/7/2026 05:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jude Bellingham là cầu thủ được định giá tuyển Anh với con số 130 triệu euro. Mức này tương đương 13 cầu thủ đắt nhất bên phía CHDC Congo cộng lại.

1.358,2
triệu EUR
Anh
143,9
triệu EUR
Congo
130
triệu EUR
Bellingham
Bấm vào đây để so sánh
Giá trị tuyển Anh gấp 9,4 lần CHDC Congo
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Gấp 867 lần
Bellingham so với cầu thủ rẻ nhất Congo
17/26
Số cầu thủ Anh đắt hơn Ngôi sao số một CHDC Congo
#18
Thứ hạng của cầu thủ đắt nhất Congo nếu khoác áo tuyển Anh
Anh
CHDC Congo
Tổng giá trị đội hình
1.358,2
triệu EUR


143,9
triệu EUR
Trung bình / cầu thủ
52,2
triệu EUR


5,5
triệu EUR
Cầu thủ đắt giá nhất
130
triệu EUR
Bellingham


35
triệu EUR
Sadiki
Cầu thủ rẻ nhất
1,2
triệu EUR
J. Henderson


0,15
triệu EUR
Tshibola
Số cầu thủ trên 100 triệu EUR
3


0
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
13


0
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
22


2
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
24


7
Bellingham130 triệu EUR
13 cầu thủ CHDC Congo129 triệu EUR
Bấm để xem giá trị 13 người
Sadiki35
Wissa25
Wan-Bissaka15
Mukau15
Banza10
Epolo8
Tuanzebe5
Kayembe4
Bongonda3
Kapuadi2,5
Pickel2,5
Mbemba2
J. Kayembe2
Anh · triệu EUR
#
CHDC Congo · triệu EUR
Jude Bellingham130

1
Noah Sadiki35

Declan Rice120

2
Yoane Wissa25

Bukayo Saka110

3
Aaron Wan-Bissaka15

Morgan Rogers90

4
Ngal'ayel Mukau15

Elliot Anderson75

5
Simon Banza10

Marc Guéhi70

6
Matthieu Epolo8

Nico O'Reilly70

7
Axel Tuanzebe5

Kobbie Mainoo70

8
Edo Kayembe4

Eberechi Eze65

9
Théo Bongonda3

Anthony Gordon65

10
Steve Kapuadi2,5

Harry Kane60

11
Charles Pickel2,5

Nguồn: Transfermarkt.

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