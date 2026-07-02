Tên miền '.vn' có điểm gì mới từ ngày 1/7?

Không chỉ các đầu số điện thoại, tên miền ".vn" và địa chỉ IP cũng được đưa vào quy hoạch theo quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 1/7.

Quy định mới chỉ thay đổi cách quản lý, không ảnh hưởng đến tên miền ".vn" hay đầu số đang sử dụng. Ảnh: Quang Nam.

Từ ngày 1/7, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ áp dụng quy định mới về quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet.

Đối với người dùng, quy định này không làm thay đổi đầu số điện thoại, tên miền ".vn" hay địa chỉ IP đang sử dụng. Người dân và doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng bình thường như hiện nay. Điểm thay đổi chủ yếu nằm ở cách quản lý các tài nguyên này trong thời gian tới.

Quy định mới áp dụng với hai nhóm tài nguyên chính. Thứ nhất là kho số viễn thông, gồm các đầu số và mã số phục vụ hoạt động viễn thông như số điện thoại di động, số tổng đài, số chăm sóc khách hàng và các số khẩn cấp như 113, 114, 115.

Thứ hai là tài nguyên Internet, gồm tên miền quốc gia ".vn", địa chỉ IP và các tài nguyên phục vụ hoạt động của website, ứng dụng cùng các dịch vụ trực tuyến.

Thực tế, nhu cầu sở hữu và sử dụng tên miền ".vn" đang tăng lên trong thời gian gần đây. Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), đợt đấu giá tên miền ".vn" hai ký tự gần nhất ghi nhận 31 tên miền được trả giá thành công với 122 lượt trả giá, tổng giá trị đạt 557 triệu đồng.

Trước đó, trong đợt đấu giá đầu tiên diễn ra vào tháng 3, 50 tên miền ".vn" hai ký tự đã được đưa ra đấu giá, trong đó 78% tìm được chủ sở hữu mới. Đáng chú ý, tên miền có giá trúng đấu giá cao nhất lên tới 1,584 tỷ đồng , cao gấp nhiều lần mức giá khởi điểm.

Trong bối cảnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định mới nhằm thống nhất việc quản lý các đầu số điện thoại, tên miền ".vn", địa chỉ IP và các tài nguyên liên quan, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hạ tầng viễn thông và Internet.

Theo Thông tư, dự thảo quy hoạch sẽ được lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Sau khi được phê duyệt, quy hoạch sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch để các cơ quan, tổ chức và người dân theo dõi, triển khai.