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Giáo dục

Thử sức với bài toán đong sữa kinh điển

  • Thứ sáu, 26/6/2026 20:15 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Bài toán này thử thách khả năng suy luận logic của người giải.

Bài toán như sau:

Một người nông dân có 16 lít sữa đựng đầy trong một chiếc xô lớn. Ông ấy muốn chia đều số sữa này thành hai phần bằng nhau (mỗi phần 8 lít) để bán cho hai khách hàng khác nhau.

Tuy nhiên, ông chỉ có thêm hai chiếc can rỗng có sức chứa lần lượt là 7 lít và 3 lít.

Theo bạn, ông phải làm cách nào để chia đôi 16 lít sữa mà tốn ít lần đong nhất?

Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?

Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.

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Tường An

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