Thử sức với bài toán đong sữa kinh điển

Bài toán này thử thách khả năng suy luận logic của người giải.

Bài toán như sau:

Một người nông dân có 16 lít sữa đựng đầy trong một chiếc xô lớn. Ông ấy muốn chia đều số sữa này thành hai phần bằng nhau (mỗi phần 8 lít) để bán cho hai khách hàng khác nhau.

Tuy nhiên, ông chỉ có thêm hai chiếc can rỗng có sức chứa lần lượt là 7 lít và 3 lít.

Theo bạn, ông phải làm cách nào để chia đôi 16 lít sữa mà tốn ít lần đong nhất?