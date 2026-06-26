Chuyên Sư phạm hạ điểm chuẩn vào lớp 10

Điểm chuẩn đợt xét bổ sung vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội dao động 15,5-21,8 điểm, giảm 0,25-0,75 điểm so với đợt xét đầu tiên.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Ảnh: Đinh Hà.

Trưa 26/6, trường THPT chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) thông báo điểm chuẩn bổ sung vào các lớp chuyên Toán, Tin (thi bằng môn Toán), Tiếng Anh và Địa lý.

Cụ thể, điểm chuẩn đợt bổ sung dao động 15,5-21,8 điểm. Trong đó, điểm chuẩn bổ sung lớp chuyên Tiếng Anh cao nhất, song đã giảm so với mức 22,4 điểm ở đợt đầu tiên.

Lớp chuyên Toán lấy điểm chuẩn bổ sung là 18 điểm, giảm 0,25 điểm so với đợt 1. Lớp chuyên Tin (thi bằng môn Toán) và lớp chuyên Địa lý cùng lấy điểm chuẩn bổ sung 15,5; giảm lần lượt 0,75 và 0,5 điểm so với đợt trước.

Thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào dưới 3,5 điểm. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

Điểm xét tuyển được tính như sau:

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Ngữ văn: Điểm môn Toán (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Ngữ văn (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Tiếng Anh: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Toán (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; Điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Tiếng Anh (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Ngoài ra, nhà trường cũng công bố điểm chuẩn bổ sung vào lớp chuyên Địa lý theo phương án 2 là 21,5 điểm. Mức này áp dụng với những thí sinh đăng ký chuyên khác nhưng không đỗ, đồng thời đã nộp đơn đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên Địa lý, không vi phạm quy chế thi, có điểm thi các môn chung và môn chuyên trên 2 điểm.

Thí sinh nhập học bổ sung từ 8h đến 10h30 sáng 27/6. Học phí dự kiến 3,4 triệu đồng/tháng, đồng phục 2,85-2,89 triệu đồng/bộ. Những học sinh ở tỉnh ngoài và ngoại thành Hà Nội (cách trường từ 30 km trở lên) được đăng ký ở tại ký túc xá.

Trước đó, ngày 4-5/6, khoảng 7.500 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đông kỷ lục từ trước đến nay, trong khi trường chỉ tuyển 490 vào tám khối chuyên.

Ngày 19/6, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027, dao động 13,5-22,4 điểm. Khối chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất.