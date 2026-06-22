Lộ diện 15 thủ khoa thi lớp 10 chuyên ở Hà Nội

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố 15 thủ khoa thi lớp 10 trường chuyên, cao nhất là thủ khoa chuyên Toán với 47,75 điểm. Đặc biệt, có một em là thủ khoa hai khối chuyên.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố danh sách học sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các khối chuyên năm học 2026-2027. Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn chung (hệ số 1) + điểm bài thi chuyên (hệ số 2) + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

Theo thống kê, toàn thành phố có 15 thủ khoa của 16 khối chuyên. Trong đó, em Nguyễn Hải Nam, học sinh hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, dẫn đầu khối chuyên Toán với điểm xét tuyển 47,75.

Nam cũng là học sinh có điểm xét tuyển cao nhất trong 16 thủ khoa. Em này đạt 9,75 Toán chung, 10 Ngoại ngữ chung và 8,5 Ngữ văn chung, trúng tuyển vào chuyên Ams.

Xếp sau là khối chuyên Lý với ba nam sinh cùng đạt mức 47,25 điểm, bao gồm em Bùi Nguyên Khang, Ngô Xuân Tùng, cùng là thủ khoa chuyên Vật lý của trường chuyên Ams; em Nguyễn Đức Minh, thủ khoa chuyên Vật lý của trường THPT chuyên Chu Văn An.

Đặc biệt, một nữ sinh dẫn đầu ở hai khối chuyên Tiếng Nhật và Tiếng Trung với điểm xét tuyển là 47 điểm. Đó là em Trần Thục Anh, đến từ trường THCS Trưng Vương. Em này đạt 9 điểm môn Ngữ văn và Toán chung, 10 điểm môn Ngoại ngữ chung, trúng tuyển vào chuyên Chu Văn An.

Xét theo trường, hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THCS Cầu Giấy cùng có 4 thủ khoa.

Danh sách 15 thủ khoa như sau:

Kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội diễn ra trong ba ngày 30/5-1/6. Các em làm bốn bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

Năm nay, bốn trường chuyên tuyển 2.730 học sinh nhưng nhận tới hơn 20.500 lượt đăng ký. Điểm chuẩn vào các trường này dao động 25-43,75 điểm, cao nhất là lớp chuyên Vật lý của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Từ ngày 19-25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp). Ngày 3/7, Sở GD&ĐT và các trường họp xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10.

Ngày 4-6/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp, nhà trường tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo đúng quy định. Chậm nhất 9/7, thí sinh nhận kết quả phúc khảo.