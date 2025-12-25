'Thủ phạm' âm thầm trong phổi từ lần làm đẹp thời trẻ

Suốt hơn hai thập kỷ, hai chiếc răng giả âm thầm nằm trong phổi người đàn ông ở Đà Nẵng mà không được phát hiện. Chỉ đến khi viêm phổi tái diễn nặng, bác sĩ mới phát hiện.

Ê-kíp nội soi gắp dị vật ở phổi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng, vừa thực hiện nội soi phế quản, lấy thành công dị vật là hai chiếc răng giả tồn tại trong phổi người bệnh suốt hơn 20 năm.

Bệnh nhân là ông N.Đ.H. (49 tuổi, ngụ xã Thăng An, TP Đà Nẵng), được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng sốt, ho kéo dài và khó thở. Khai thác bệnh sử cho thấy ông H. làm răng giả khi 22 tuổi. Một năm sau đó, ông phát hiện mất hai chiếc răng nhưng không rõ nguyên nhân và không đi kiểm tra y tế.

Từ thời điểm này, người bệnh bắt đầu xuất hiện các đợt viêm phổi tái diễn, trung bình 1-2 lần mỗi năm. Tuy nhiên, ông chủ yếu tự mua thuốc điều trị, không chụp X-quang phổi hay thăm khám chuyên sâu tại cơ sở y tế.

Gần đây, khi tình trạng ho và sốt ngày càng nặng, ông H. đến khám tại bệnh viện tuyến dưới. Kết quả chụp CT scan ngực phát hiện dị vật đường thở, nghi ngờ là kim loại, nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để xử trí chuyên sâu.

Dị vật là hai chiếc răng giả được gắp ra từ phổi của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tại đây, các bác sĩ xác định dị vật đường thở đã tồn tại lâu ngày trong phổi. ThS.BS Nguyễn Bá Hùng, Phó khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, cho biết do dị vật bị bỏ quên hơn 20 năm, người bệnh xuất hiện tình trạng viêm đông đặc và xẹp phổi, nguy cơ dị vật bám dính chặt vào niêm mạc phế quản rất cao.

"Ê-kíp điều trị đã ưu tiên sử dụng kháng sinh và kháng viêm tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng, giảm phù nề, từ đó hạn chế biến chứng trong quá trình nội soi lấy dị vật", bác sĩ Hùng thông tin.

Sau khi tình trạng viêm nhiễm được cải thiện, bệnh nhân được tiến hành nội soi phế quản. Quá trình can thiệp ghi nhận dị vật là hai chiếc răng giả đã bám dính lâu ngày trong lòng phế quản. Ê-kíp nội soi đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp thành công dị vật, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau thủ thuật, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết sốt, giảm ho và đã được xuất viện.

Từ trường hợp này, bác sĩ Hùng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là khi ngậm các vật nhỏ như vỉ thuốc, tăm, đinh, hạt trái cây… Các dị vật này rất dễ rơi vào đường thở trong lúc nói chuyện, cười, ho hoặc khi ngủ.

Khi có nghi ngờ hít phải dị vật hoặc xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, viêm phổi tái diễn, khó thở, sốt không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được thăm khám và xử trí kịp thời.