Thực phẩm gây hôi miệng, nên cẩn trọng khi ăn

Hơi thở nặng mùi khiến nhiều người tự ti, ảnh hưởng tâm lý khi giao tiếp. Thủ phạm gây hôi miệng có thể đến từ chính thực phẩm mọi người ăn.

Hành, tỏi là thực phẩm hàng đầu gây hôi miệng. Ảnh: Freepik.

Hôi miệng là mùi phát ra từ khoang miệng hoặc các khoang rỗng khác chứa đầy không khí như xoang mũi, cổ họng. Vệ sinh răng miệng là thói quen quyết định hơi thở của bạn. Tuy nhiên, nhiều người vệ sinh răng miệng hai lần một ngày, sử dụng chỉ nha khoa, làm sạch lưỡi thường xuyên nhưng vẫn gặp tình trạng hôi miệng. Thủ phạm có thể đến từ chính thực phẩm bạn ăn hàng ngày.

Thực phẩm phổ biến khiến hơi thở có mùi

Theo WebMD, khi ăn, thức ăn thừa có thể bám vào răng và lưỡi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn trong miệng phát triển. Khi vi khuẩn ăn thức ăn, đặc biệt là carbohydrate, chúng sẽ tạo ra axit gây mùi.

Vi khuẩn trong miệng cũng có thể phân giải một số loại thực phẩm để tạo ra các chất hóa học có mùi khó chịu gọi là hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (VSC). Thực phẩm có mùi nồng cũng có thể gây hôi miệng thông qua đường máu và phổi. Dưới đây là một số thủ phạm:

Tỏi và hành tây

"Tỏi và hành tây đứng đầu danh sách các tác nhân gây hôi miệng", tiến sĩ Lisa Harper Mallonee, Phó giáo sư tại Trung tâm Khoa học Sức khỏe Texas A&M, Trường Nha khoa Baylor, cho biết. "Đó là vì các hợp chất lưu huỳnh có mùi trong tỏi và hành tây lưu lại trong miệng, được hấp thụ vào máu và thải ra ngoài khi bạn thở ra".

Cà phê và rượu bia

Cà phê và đồ uống có cồn tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng. Chúng cũng có tác dụng làm khô, làm giảm lượng nước bọt và cho phép vi khuẩn gây mùi hôi tồn tại lâu hơn.

Cá ngừ và một số loại cá khác

Cá ngừ và các loại cá khác rất no bụng, giàu protein và ngon miệng. Tuy nhiên, chúng có mùi "tanh" nồng có thể lưu lại trên hơi thở của bạn rất lâu sau khi ăn. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, chất hóa học gây ra mùi này được gọi là trimethylamine (TMA).

Một số loại thực phẩm khác - bao gồm các sản phẩm từ sữa, chế độ ăn nhiều thịt, nước cam và nước ngọt - đôi khi cũng được nhắc đến như những tác nhân gây hôi miệng.

Rượu bia, đồ uống có cồn, cà phê đã được chứng minh liên quan tình trạng hôi miệng. Ảnh: Livescience.

Thực phẩm và đồ uống giúp hơi thở thơm tho

Một số thực phẩm dưới đây có thể ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ và giúp bạn lấy lại hơi thở thơm tho:

Nước lọc

Chất lỏng không mùi này giúp rửa trôi khỏi miệng những mẩu thức ăn mà vi khuẩn ăn. Uống nước thúc đẩy sản xuất nước bọt, hoạt động như chất làm sạch liên tục và hòa tan các chất gây mùi trong thức ăn và đồ uống.

Kẹo cao su không đường

Nhai kẹo cao su giúp làm bong thức ăn thừa và tế bào chết trên răng, nướu và lưỡi, đồng thời kích thích sản sinh nước bọt. Kẹo cao su không đường được làm ngọt bằng xylitol đặc biệt hiệu quả trong việc chống hôi miệng vì xylitol ức chế vi khuẩn trong miệng.

Để đạt được hiệu quả tối đa khi nhai kẹo cao su có chất làm ngọt xylitol, Mallonee khuyên bạn nên nhai ít nhất 5 phút sau bữa ăn.

Trái cây và rau củ

Các loại thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn ớt chuông đỏ và bông cải xanh, tạo ra môi trường không thuận lợi cho vi khuẩn trong miệng. Chúng thậm chí còn hiệu quả hơn trong việc chống hôi miệng khi ăn sống, vì các loại rau củ quả giòn có tính mài mòn cơ học và giúp làm bong các mảnh vụn thức ăn bị mắc kẹt.

Các loại thảo mộc và gia vị

Rau mùi tây chứa chất diệp lục, có tác dụng khử mùi trong miệng. Các sản phẩm thực vật khác được cho là giúp hơi thở thơm tho hơn bao gồm đinh hương, hồi và hạt thì là.