Thu nhập ngành thẩm mỹ quá cao, tiền phạt như muối bỏ bể

Nhiều cơ sở thẩm mỹ bị xử phạt vẫn đổi tên, tiếp tục hoạt động ngay tại địa điểm cũ. Không ít nơi đóng phạt xong tiếp tục làm, khiến vi phạm tái diễn liên tục.

Mailisa là một trong những cơ sở thẩm mỹ bị xử phạt nhiều lần, trước khi bà Phan Thị Mai (giám đốc) bị khởi tố. Ảnh minh họa: SCMP.

Chỉ muốn đẹp hơn, người phụ nữ 53 tuổi ở TP.HCM gần như đánh đổi cả mạng sống. Sau ca hút mỡ tại một phòng khám, bà co giật, hôn mê và phải cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm nhập viện, bà hôn mê độ 3, tụt huyết áp, suy hô hấp, phải thở máy và dùng thuốc kiểm soát co giật liên tục.

Chẩn đoán cuối cùng: ngộ độc thuốc tê Lidocaine. Một biến chứng hoàn toàn có thể tránh được, nếu người cầm kim tiêm hôm đó đủ năng lực và lương tâm.

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi nhức nhối: Bao nhiêu phòng khám thẩm mỹ đang hoạt động vượt phạm vi chuyên môn, và bao nhiêu người sẽ còn phải trả giá trước khi có câu trả lời thực sự?

Đóng phạt xong tiếp tục hoạt động

Tại tọa đàm về quản lý hoạt động thẩm mỹ diễn ra ở TP.HCM, câu chuyện nhiều cơ sở bị xử phạt nhưng vẫn đổi tên, tiếp tục hoạt động ngay tại địa điểm cũ nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng thực tế này cho thấy chế tài hiện nay chưa đủ sức răn đe, trong khi các cơ sở vi phạm đang dần “bắt bài” quy trình quản lý.

PGS.TS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, cho rằng điểm mấu chốt nằm ở việc xử lý chưa đủ mạnh. Nhiều cơ sở dù bị xử phạt nhưng chỉ cần nộp phạt hành chính là có thể tiếp tục hoạt động gần như bình thường. Trong khi đó, biện pháp có tính răn đe thực sự là rút giấy phép vĩnh viễn lại rất khó thực hiện trên thực tế.

PGS.TS Nguyễn Thanh Vân chia sẻ thực trạng của ngành thẩm mỹ hiện nay. Ảnh: Nhật Thành.

“Thu nhập từ ngành này quá cao nên mức phạt hành chính hiện nay không đủ sức răn đe. Có nơi đóng phạt xong tiếp tục làm”, bác sĩ Vân nói.

Vị chuyên gia phân tích, cơ quan quản lý hiện chủ yếu xử lý cá nhân hành nghề, trong khi rất khó chế tài đối với phần cơ sở vật chất. Sau khi bị rút giấy phép, người vi phạm hoàn toàn có thể đăng ký mở cơ sở mới với tên khác nhưng vẫn hoạt động tại địa điểm cũ vì mặt bằng thuê vẫn thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của họ.

Theo bác sĩ Vân, đây chính là lỗ hổng khiến tình trạng vi phạm tái diễn liên tục trong thời gian qua. Các cơ sở hoạt động không phép cần bị rút giấy phép vĩnh viễn thay vì chỉ đình chỉ ngắn hạn. Đồng thời, cần xem xét xử lý hình sự đối với những người không có chuyên môn nhưng vẫn trực tiếp thực hiện thủ thuật thẩm mỹ, bởi hành vi này có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng khách hàng.

Cô gái đột quỵ, biến dạng đầu sau khi cấy mỡ tự thân ở một cơ sở thẩm mỹ tại TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Tay ngang làm thẩm mỹ ngày nhiều

Một thực trạng đáng lo ngại khác được bác sĩ Vân đề cập là ngày càng có nhiều người không qua đào tạo bài bản nhưng vẫn livestream hướng dẫn tiêm filler, botox hoặc thực hiện các kỹ thuật làm đẹp trên mạng xã hội.

“Nếu không xử lý triệt để, tình trạng này sẽ rất khó kiểm soát”, bác sĩ Vân cảnh báo.

Thêm nữa, bác sĩ Vân cho rằng hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập trong việc cấp chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ. Trước đây giấy phép thường ghi rất rõ phạm vi hoạt động chuyên môn cũng như hình thức gây tê được phép thực hiện. Tuy nhiên, nhiều chứng chỉ hiện nay chỉ ghi chung chung là “khám chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ”, tạo kẽ hở để một số người lợi dụng thực hiện vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Trong thực tế, nhiều bệnh viện hoặc khoa thẩm mỹ chỉ cho thuê phòng mổ, trong khi bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật lại không đủ điều kiện chuyên môn về gây mê hồi sức. Điều này làm gia tăng nguy cơ tai biến, thậm chí tử vong.

Theo bác sĩ Vân, giám đốc bệnh viện hoặc người ký hợp đồng cho bác sĩ thuê phòng mổ phải chịu trách nhiệm nếu để người không đủ chuyên môn tiến hành phẫu thuật.

Từ kinh nghiệm hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ Vân đề xuất cần bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn về gây tê, gây mê cho bác sĩ thẩm mỹ. Song song đó, cơ quan quản lý cần rà soát, cập nhật lại phạm vi hành nghề để đảm bảo an toàn cho người bệnh.