Thu nhập lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản ra sao trong quý III?

Quý III/2025, các doanh nghiệp tiếp tục mạnh tay chi trả lương, thù lao cho các lãnh đạo cấp cao.

Theo bản công bố thông tin định kỳ của công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia, ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT được trả tới gần 1,9 tỷ đồng cho 9 tháng đầu năm 2025, tăng 745,1 triệu đồng, tương đương 99,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thế nhưng, Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Sơn lại chứng kiến thu nhập và thù lao giảm sốc, từ gần 1,3 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024 xuống chỉ còn 0 đồng. Phó tổng giám đốc Nguyễn Mai Giang ghi nhận thu nhập tăng từ 503 triệu đồng lên gần 1,1 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Thành Châu - Kế toán trưởng nhận 972 triệu đồng, tương đương 108 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Khang Điền dù không công bố danh sách thù lao cho dàn lãnh đạo cấp nhưng đã có thông tin hé lộ về một năm rực rỡ của sếp Khang Điền. Chỉ tính riêng quỹ thưởng trong 9 tháng đầu năm nay, HĐQT và Ban điều hành Khang Điền đã được trả 11,1 tỷ đồng , tăng 2,9 tỷ đồng , tương đương 35,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Khang Điền, số tiền này dựa trên tỷ lệ trích của lợi nhuận năm 2024 đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2025.

Dù vậy, có lẽ đây chỉ là khoản thu nhập nhỏ vì trên thực tế, Khang Điền còn thực hiện kế hoạch chia cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra hồi tháng 4 năm nay, phương án được đưa ra theo tiêu chí 1, trong HĐQT mỗi người sẽ nhận 500.000 cổ phiếu (tương ứng 17,3 tỷ đồng theo thị giá KDH ngày 14/11); Ban Tổng giám đốc mỗi người nhận 400.000 cổ phiếu (tương đương 13,9 tỷ đồng ); Kế toán trưởng nhận 300.000 cổ phiếu (tương đương 10,4 tỷ đồng ); Giám đốc nhận 50.000 cổ phiếu (tương đương 1,73 tỷ đồng ),…

Dàn lãnh đạo Khang Điền có chế độ đãi ngộ tốt trong bối cảnh cả doanh thu và lợi nhuận công ty đều tăng trưởng mạnh.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu tăng từ 1.232 tỷ đồng lên 2.869 tỷ đồng giúp lợi nhuận sau thuế đạt 841 tỷ đồng , tăng 431 tỷ đồng , tương đương 105% so với cùng kỳ năm trước.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT nhận gần 547 triệu đồng, tương đương khoảng 182 triệu đồng/tháng, cao hơn khoảng 13% so với cùng kỳ 2024.

Ông Nguyễn Tấn Danh, Phó chủ tịch HĐQT nhận 270 triệu đồng, tương đương 90 triệu đồng tháng.

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Phát Đạt nhận hơn 1,6 tỷ đồng trong quý III/2025, tương đương 548 triệu đồng/tháng, cao hơn 14% so với khoảng 1,4 tỷ đồng của năm trước.

Các thành viên độc lập HĐQT công ty bất động sản này cũng ghi nhận thu nhập tăng mạnh. Đơn cử, ông Lê Quang Phúc tăng từ 122 triệu đồng lên 229 triệu đồng (khoảng 76 triệu đồng/tháng), ông Trần Trọng Gia Vinh và ông Dương Hảo Tôn cũng được tăng thu nhập từ 120 triệu đồng lên 180 triệu đồng (tương đương 60 triệu đồng/tháng).

Trong quý này, công ty cũng chỉ dành ra hơn 26 tỷ đồng để trả lương, thu nhập cho nhân viên, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Do số lượng nhân viên giảm, thu nhập bình quân mỗi nhân viên vẫn tăng, đạt khoảng 36,7 triệu đồng/tháng và cao hơn 2,7 triệu đồng so với cùng kỳ.

Trong quý III, Phát Đạt vẫn ghi nhận tình hình kinh doanh tích cực khi tổng doanh thu thuần trong quý III tăng 19%, lên hơn 506 tỷ đồng và lãi sau thuế ở mức gần 86 tỷ đồng (tăng 67%).

Lý giải điều này, Phát Đạt cho biết công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản từ dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn, Gia Lai) và ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng dự án tại đường Kỳ Đồng (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM).

Theo báo cáo của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland trong quý III/2025 nhận thù lao 900 triệu đồng, tương đương 100 triệu đồng/tháng và không thay đổi so với năm trước.

Ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc Novaland vẫn nhận mức thu nhập lên tới 3,6 tỷ đồng trong 9 tháng, tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Trần Thị Thanh Vân, Phó tổng giám đốc Novaland nhận tiền lương gần 2,2 tỷ đồng và ông Cao Trần Duy Nam, Phó Tổng giám đốc Novaland nhận khoảng 2 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay.

Trong quý III/2025, Novaland chi tới 240 tỷ đồng để trả chi phí nhân viên và quản lý, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Như vậy, thu nhập bình quân mỗi nhân viên Novaland đạt khoảng 23,5 triệu đồng/tháng, tăng 1,8 triệu đồng so với năm ngoái.

Doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng của Novaland đạt gần 5.398 tỷ đồng nhưng vẫn ghi nhận lỗ sau thuế lên tới 1.820 tỷ đồng .

Trong quý III/2025, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng dành ra 9,2 tỷ đồng để chi các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc.

Trong đó, ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc, nhận mức lương gần một nửa với 4,1 tỷ đồng , tăng 34% so với mức 3,07 tỷ đồng trong cùng kỳ và tương đương mức 456 triệu đồng/tháng.

Thù lao của từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và các Phó tổng giám đốc không được Đất Xanh công bố trong báo cáo tài chính mới nhất.