Thử ngay cách này để nhận gói AI trị giá 6 triệu từ Google

  • Thứ năm, 9/10/2025 10:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Google vừa công bố miễn phí gói AI Pro cho sinh viên Việt Nam trong vòng một năm, với dung lượng 2 TB và các tính năng AI hiệu quả.

Google miễn phí gói AI Pro một năm cho sinh viên. Ảnh: Cnet.

Thông báo tặng miễn phí một năm sử dụng gói Google AI Pro dành cho sinh viên đại học trên toàn quốc, với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam. Ưu đãi này dành cho sinh viên từ 18 tuổi trở lên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng hoặc học viện trên toàn Việt Nam.

Thời gian đăng ký diễn ra từ ngày 8/10-9/12, thông qua trang chính thức Gemini for Students. Để nhận ưu đãi, sinh viên cần xác minh danh tính qua SheerID, cập nhật phương thức thanh toán (không bị tính phí trong 12 tháng đầu tiên) và kích hoạt tài khoản để bắt đầu sử dụng ngay.

mien phi AI Pro anh 1

Các ưu đãi cho sinh viên Việt Nam. Ảnh: Google.

Gói Google AI Pro, có giá 489.000 đồng/tháng, cung cấp 2 TB dung lượng lưu trữ dùng chung cho Google Photos, Drive và Gmail. Người dùng còn được truy cập vào Gemini trong Gmail, Tài liệu và các ứng dụng khác, hỗ trợ viết nội dung, sắp xếp công việc và trực quan hóa thông tin.

Bên cạnh đó, gói này còn bao gồm Whisk Animate, cho phép chuyển đổi hình ảnh thành video bằng công nghệ Veo, cùng NotebookLM, trợ lý AI thông minh giúp tổng hợp, nghiên cứu và ghi chú hiệu quả hơn.

Để đảm bảo quá trình xác minh suôn sẻ, người dùng cần đảm bảo đang là sinh viên theo học tại các trường ở Việt Nam, có tài khoản Gmail cá nhân và một thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Mastercard) hoặc ví điện tử hợp lệ.

Bước 1: Điền thông tin vào https://goo.gle/freeproVN để xác minh danh tính sinh viên qua SheerID.

mien phi AI Pro anh 2

Điền thông tin xác minh tư cách sinh viên. Ảnh: Google.

Hệ thống có thể yêu cầu đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên của trường hoặc tải lên giấy tờ xác minh, chẳng hạn như thẻ sinh viên, để hoàn tất quá trình xác thực. Thời gian xử lý thường kéo dài từ vài phút đến tối đa 48 giờ. Khi xác minh thành công, người dùng sẽ thấy thông báo “Bạn đã được xác minh” hiển thị trên màn hình.

Bước 2: Sau khi xác minh thành công, hệ thống sẽ chuyển đến bước thêm phương thức thanh toán. Hãy điền thông tin thẻ Visa/Mastercard hoặc ví điện tử để tiếp tục.

Bước 3: Kích hoạt và sử dụng ngay trên ứng dụng Gemini

Lưu ý rằng gói dịch vụ này sẽ tự động gia hạn và bắt đầu tính phí sau khi hết 12 tháng. Để tránh bị trừ tiền, hãy vào phần quản lý gói cước trong tài khoản Google One và chọn “Hủy gói” (Cancel subscription). Thao tác này sẽ vô hiệu hóa tính năng gia hạn tự động sau khi ưu đãi kết thúc, không ảnh hưởng đến thời gian dùng thử miễn phí một năm.

Theo số liệu từ Google, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ sinh viên ứng dụng AI cao nhất khu vực, với 92% sinh viên sử dụng công nghệ này để học tập và nâng cao kỹ năng. Với Gemini, sinh viên có thể tận dụng như một trợ lý học tập toàn diện, hỗ trợ ôn tập, luyện thi, rèn kỹ năng viết và thực hiện nghiên cứu chuyên sâu.

Hai nhà sáng lập Google tự tay làm nên tất cả

Kể về câu chuyện của 25 doanh nhân của thế giới, sách "Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?" vừa là một “kho” tư liệu về tinh thần doanh nhân vừa là nguồn cảm hứng cho những ai muốn tự mình sáng tạo nên những điều ý nghĩa.

Nhật Tường

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Đọc tiếp

