Lei Jun 'mạnh miệng' về Xiaomi 17

CEO Lei Jun khẳng định mẫu flagship nhỏ gọn Xiaomi 17 với viên pin 7.000 mAh đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày, xóa bỏ lo ngại về thời lượng sử dụng.

CEO Lei Jun tự tin về thời lượng sử dụng trên Xiaomi 17. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 7/10, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, ông Lei Jun đã chia sẻ trên mạng xã hội về mẫu flagship mới của hãng.

“Xiaomi 17 là một flagship cỡ nhỏ, có viên pin dung lượng 7.000 mAh, vì vậy thực sự không cần phải lo lắng về thời lượng pin. Tôi vẫn nhớ khi dự án được khởi động, mọi người đều rất ngạc nhiên”, CEO Lei Jun cho biết.

Phát biểu của CEO Xiaomi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ, đặc biệt sau khi Xiaomi 17 được giới thiệu tại Trung Quốc vào cuối tháng 9. Theo thông tin từ Gizmochina, Xiaomi 17 sở hữu màn hình 6,3 inch với viền siêu mỏng 1,18 mm, trọng lượng khoảng 191 g và viên pin dung lượng 7.000 mAh, con số hiếm thấy trong phân khúc điện thoại nhỏ gọn.

Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm nằm ở công nghệ pin mới. Phiên bản cao cấp Xiaomi 17 Pro sử dụng pin Jinshajiang với tỷ lệ silic lên tới 16%, giúp tăng mật độ năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin. Thiết kế pin dạng chữ L cùng công nghệ đóng gói tầng chồng giúp tiết kiệm không gian bên trong máy mà không ảnh hưởng đến kích thước tổng thể.

Bên cạnh pin dung lượng lớn, Xiaomi trang bị cho mẫu flagship mới hệ thống tản nhiệt 3 chiều dạng vòng (ring cold pump). Theo hãng công nghệ đến từ Trung Quốc, thiết kế này có hiệu quả gấp 3 lần so với buồng hơi truyền thống, giúp máy duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game hay quay video 4K. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W, tương đương nhiều mẫu flagship cao cấp trên thị trường.

Về cấu hình, Xiaomi 17 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm, chạy hệ điều hành HyperOS 3 dựa trên Android 16. Trong sự kiện ra mắt, CEO Lei Jun cũng chia sẻ định hướng dài hạn của Xiaomi, trong đó việc tự phát triển chip là bước đi chiến lược. Ông cho biết công ty sẽ đầu tư ít nhất 50 tỷ nhân dân tệ ( 7,02 tỷ USD ) trong vòng 10 năm để nghiên cứu dòng chip riêng, mở đường cho tham vọng tiến sang phân khúc công nghệ cao.

Phát biểu của Lei Jun về pin 7.000 mAh cho thấy Xiaomi đang đặt trọng tâm vào trải nghiệm sử dụng bền bỉ, yếu tố thường bị hy sinh trong các mẫu điện thoại nhỏ gọn. Với thiết kế gọn nhẹ, cấu hình mạnh và dung lượng pin lớn, Xiaomi 17 được kỳ vọng sẽ giúp hãng công nghệ Trung Quốc cạnh tranh sòng phẳng trong lĩnh vực smartphone cao cấp.