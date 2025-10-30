Thư ký báo chí Nhà Trắng khoe loạt mỹ phẩm Hàn

Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 tập trung vào các vấn đề ngoại giao, nhưng bên lề hội nghị, các quan chức cấp cao vẫn tranh thủ tận hưởng một chút niềm vui đời thường, chẳng hạn như chăm sóc da.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt "khoe" những món mỹ phẩm vừa mua tại Hàn Quốc. Ảnh: Straits Times.

Tối 29/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt - người tham gia tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á - đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân hình ảnh về những món mỹ phẩm Hàn Quốc mà cô vừa mua.

“Đây là những sản phẩm chăm sóc da tôi vừa mua ở Hàn Quốc”, bà Leavitt viết, đồng thời đăng kèm hình ảnh những sản phẩm được sắp gọn gàng, từ mặt nạ giấy, serum dưỡng da, dầu tẩy trang đến kem chống nắng. Tất cả đều là những món cơ bản trong chu trình dưỡng da.

Theo Korea Times, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đang “gây sốt” tại Mỹ. Trong số các sản phẩm được bà Leavitt lựa chọn cũng có những thương hiệu đang được ưa chuộng ở Mỹ thời điểm này, chẳng hạn như Beauty of Joseon, Medicube, Mediheal.

Bà Leavitt không tiết lộ địa điểm mua hàng, nhưng một số món mang tem Olive Young, khiến truyền thông Hàn đoán bà đã ghé qua chuỗi cửa hàng làm đẹp phổ biến nhất tại Hàn Quốc.

Bài đăng của bà Leavitt xuất hiện đúng lúc thành phố Gyeongju triển kahi K-Beauty Pavilion trong khuôn khổ hội nghị APEC. Đây là nơi các đại biểu và khách quốc tế có thể đến để trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm làm đẹp mới nhất của Hàn Quốc. K-Beauty Pavilion mở cửa cho đến hết hội nghị APEC.