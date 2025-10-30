Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Thư ký báo chí Nhà Trắng khoe loạt mỹ phẩm Hàn

  • Thứ năm, 30/10/2025 20:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 tập trung vào các vấn đề ngoại giao, nhưng bên lề hội nghị, các quan chức cấp cao vẫn tranh thủ tận hưởng một chút niềm vui đời thường, chẳng hạn như chăm sóc da.

Karoline Leavitt mua my pham anh 1

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt "khoe" những món mỹ phẩm vừa mua tại Hàn Quốc. Ảnh: Straits Times.

Tối 29/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt - người tham gia tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á - đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân hình ảnh về những món mỹ phẩm Hàn Quốc mà cô vừa mua.

“Đây là những sản phẩm chăm sóc da tôi vừa mua ở Hàn Quốc”, bà Leavitt viết, đồng thời đăng kèm hình ảnh những sản phẩm được sắp gọn gàng, từ mặt nạ giấy, serum dưỡng da, dầu tẩy trang đến kem chống nắng. Tất cả đều là những món cơ bản trong chu trình dưỡng da.

Theo Korea Times, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đang “gây sốt” tại Mỹ. Trong số các sản phẩm được bà Leavitt lựa chọn cũng có những thương hiệu đang được ưa chuộng ở Mỹ thời điểm này, chẳng hạn như Beauty of Joseon, Medicube, Mediheal.

Bà Leavitt không tiết lộ địa điểm mua hàng, nhưng một số món mang tem Olive Young, khiến truyền thông Hàn đoán bà đã ghé qua chuỗi cửa hàng làm đẹp phổ biến nhất tại Hàn Quốc.

Bài đăng của bà Leavitt xuất hiện đúng lúc thành phố Gyeongju triển kahi K-Beauty Pavilion trong khuôn khổ hội nghị APEC. Đây là nơi các đại biểu và khách quốc tế có thể đến để trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm làm đẹp mới nhất của Hàn Quốc. K-Beauty Pavilion mở cửa cho đến hết hội nghị APEC.

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

Karoline Leavitt mua mỹ phẩm Donald Trump Hàn Quốc Mỹ Karoline Leavitt Nhà Trắng mỹ phẩm

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Lo dien phong khanh tiet moi cua Nha Trang hinh anh

Lộ diện phòng khánh tiết mới của Nhà Trắng

07:44 25/10/2025 07:44 25/10/2025

0

Cánh Đông Nhà Trắng đang bị phá dỡ dù kế hoạch xây phòng khánh tiết mới trị giá 250 triệu USD chưa được đệ trình. Tổ chức Bảo tồn Di sản Quốc gia Mỹ đã gửi thư yêu cầu dừng phá dỡ.

