Thủ khoa lớp 10 Hà Nội: Giỏi Văn, mê piano, đỗ 2 trường chuyên

Đạt 29,75 điểm, Trần Minh Hà trở thành thủ khoa lớp 10 toàn thành phố năm 2026, nữ sinh gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc, tài năng và vẻ đẹp trong trẻo.

Em Trần Minh Hà, thủ khoa lớp 10 công lập toàn thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: NVCC.

Theo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố tối 19/6, Trần Minh Hà, học sinh lớp 9G0, trường THCS-THPT Newton, là thủ khoa hệ đại trà với tổng điểm xét tuyển 29,75.

Nữ sinh đạt 9,5 điểm môn Toán, 9,25 điểm môn Ngữ văn và 10 điểm môn Tiếng Anh. Cộng thêm 1 điểm ưu tiên diện dân tộc, Hà đạt tổng điểm cao nhất toàn thành phố.

Em đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Phan Đình Phùng, nguyện vọng 2 vào trường THPT Xuân Đỉnh và nguyện vọng 3 vào trường THPT Tây Hồ.

Biết tin mình đứng đầu toàn thành phố, nữ sinh cho biết em rất vui và có phần bất ngờ. “Trước đó, em chỉ dự đoán điểm số khoảng 27-28 điểm khi đối chiếu đáp án. Em không nghĩ mình có thể trở thành thủ khoa thành phố”, Hà chia sẻ.

Bí quyết làm bài "an toàn và chắc chắn"

Khác với suy nghĩ của nhiều người về một thủ khoa luôn chinh phục mọi câu hỏi khó, Minh Hà cho biết em thường lựa chọn cách làm bài an toàn và chắc chắn.

Ở môn Toán, nữ sinh phân chia thời gian rõ ràng cho từng phần, làm bài theo thứ tự từ đầu đến cuối và luôn dành khoảng 15 phút cuối giờ để rà soát lại toàn bộ bài làm.

“Chiến thuật của em làm thật chắc những phần có thể đạt điểm tối đa, thay vì mất nhiều thời gian để giải bằng được những câu hỏi quá khó”, Hà nói. Cách tiếp cận này giúp nữ sinh hạn chế sai sót và duy trì sự ổn định trong suốt quá trình ôn tập cũng như khi bước vào phòng thi.

Ngữ văn là môn học thế mạnh của Hà. Em là gương mặt nổi bật trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, đạt giải nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố năm học 2025-2026.

Đối với đề thi Ngữ văn năm nay, Hà đánh giá là tương đối khó nhưng không gây nhiều áp lực bởi em đã quen với các đề luyện tập có độ thử thách cao. Trong bài nghị luận bàn về lựa chọn giữa “bằng lòng” và “dấn thân”, nữ sinh không tuyệt đối hóa bất kỳ quan điểm nào mà phân tích cả ưu điểm lẫn hạn chế của từng lựa chọn, từ đó đưa ra góc nhìn dung hòa.

Ở môn Tiếng Anh, Hà hoàn thành bài làm chỉ sau khoảng 20 phút đầu tiên và dành phần lớn thời gian còn lại để kiểm tra từng đáp án.

Chiến thuật của nữ thủ khoa làm thật chắc những phần có thể đạt điểm tối đa.

Đam mê piano từ năm 5 tuổi

Từ khoảng 5 tuổi, Minh Hà đã bắt đầu học piano và duy trì niềm đam mê này cho đến nay. Với Hà, âm nhạc là cách hiệu quả để giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng. Nữ sinh cũng duy trì lối sống khoa học và kỷ luật. Em thường đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe, giữ tinh thần tỉnh táo cho ngày học hôm sau.

Theo Hà, quá trình ôn thi của em không quá áp lực do luôn nhận được sự đồng hành từ thầy cô. Sau mỗi bài kiểm tra, giáo viên đều phân tích kỹ những lỗi sai để em điều chỉnh và hoàn thiện kiến thức. Trong các đợt thi thử trước kỳ thi chính thức, tổng điểm ba môn của Hà thường dao động từ 27,75-28,75 điểm.

Không chỉ là thủ khoa của kỳ thi lớp 10 công lập Hà Nội, Minh Hà còn trúng tuyển khối chuyên Văn của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với điểm môn chuyên 7,25 (đạt tổng điểm xét tuyển chuyên 43,25 - cao hơn điểm chuẩn 4 điểm).

Trước đó, Hà cũng trúng tuyển khối chuyên Văn ở kỳ thi vào lớp 10 của trường THPT chuyên Sư phạm. Theo nữ sinh, kết quả hôm nay không chỉ đến từ cố gắng của bản thân mà còn là thành quả của sự đồng hành từ gia đình, nhà trường và bạn bè.

“Em nghĩ kết quả hôm nay phần lớn là nhờ nhà trường và các thầy cô đã luôn quan tâm, giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập và ôn luyện. Qua mỗi đề luyện, mỗi bài thi thử, chúng em đều có cơ hội hoàn thiện bài làm của mình hơn.

Em cũng luôn được bố mẹ động viên, cũng như có thêm động lực từ các bạn cùng lớp - những người bạn rất giỏi”, Hà chia sẻ.

Minh Hà (phải) và mẹ.

Phía sau thành tích của nữ sinh còn là sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Bà Quách Mỹ Linh, mẹ của Minh Hà, cho biết điều gia đình luôn ưu tiên là giúp con phát triển toàn diện nhưng vẫn có một tuổi thơ vui vẻ, cân bằng và hạnh phúc.

“Chúng tôi cố gắng dành nhiều thời gian ở bên các con, thường xuyên trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống để con có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều, khách quan và hình thành những giá trị sống tích cực”, người mẹ cho biết.

Theo phụ huynh này, từ nhỏ gia đình đã chú trọng xây dựng cho con những thói quen tốt như ngủ sớm, sinh hoạt điều độ để bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần. Gia đình quan niệm sức khỏe và sự cân bằng là nền tảng quan trọng để con học tập, phát triển bền vững.

Trong học tập cũng như các hoạt động khác, bố mẹ luôn tôn trọng sự chủ động của con, khuyến khích con tự lựa chọn, tự xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình.

“Chúng tôi không áp đặt mà luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và tư vấn khi con cần. Điều mong muốn nhất không chỉ là con học tốt mà còn biết tận hưởng cuộc sống, nuôi dưỡng đam mê và phát triển nhân cách một cách hài hòa”, người mẹ chia sẻ.

Dù trở thành thủ khoa toàn thành phố và có nhiều lựa chọn từ các trường chuyên hàng đầu, Minh Hà cho biết em xem kết quả vừa đạt được là một dấu mốc đáng nhớ chứ không phải đích đến cuối cùng.

“Em hy vọng đây sẽ chỉ là những bước đầu tiên. Trong ba năm THPT, em sẽ tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích với môn Văn.

Trường Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng hay chuyên Sư phạm đều là những con đường tuyệt vời, nhưng em sẽ tiếp tục học tại Newton - ngôi trường em đã gắn bó suốt 9 năm và là nơi em tin phù hợp với định hướng của mình trong tương lai”, Hà chia sẻ.

Nữ thủ khoa cho biết điều lớn nhất em học được sau hành trình chinh phục kỳ thi lớp 10 là: “Nỗ lực sẽ giúp em đạt được điều em mong muốn”.