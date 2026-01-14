Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thu hồi toàn bộ 3.600 ha đất của dự án Sài Gòn Đại Ninh

  • Thứ tư, 14/1/2026 06:45 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất của dự án Sài Gòn Đại Ninh với quy mô gần 3.600 ha.

Ngày 13/1, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đã ký quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (còn gọi là dự án Sài Gòn Đại Ninh), do Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Sai Gon Dai Ninh anh 1

Dự án Sài Gòn Đại Ninh có diện tích gần 3.600 ha, vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010, có quy mô quy hoạch gần 3.600 ha, tổng vốn đầu tư trên 25.000 tỷ đồng và từng được kỳ vọng trở thành siêu dự án đô thị - du lịch sinh thái của Lâm Đồng. Nhưng sau nhiều năm triển khai, dự án mới chỉ thực hiện một số hạng mục hạ tầng cơ bản và không đảm bảo tiến độ theo cam kết.

Theo quyết định, tổng diện tích đất theo hồ sơ pháp lý bị thu hồi hơn là 1.428 ha (diện tích đo đạc thực tế 1.434,763 ha, tăng hơn 6,4 ha do tính toán lại - PV), nằm trên địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine (huyện Đức Trọng cũ). Nguyên nhân được xác định là doanh nghiệp vi phạm quy định về sử dụng đất, không đưa đất vào sử dụng dù đã được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho phép gia hạn tiến độ thêm 24 tháng, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định Nhà nước sẽ không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất đối với dự án này, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương bàn giao đất, hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Đáng chú ý, dự án Sài Gòn Đại Ninh là một trong những dự án có nhiều sai phạm nghiêm trọng đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, liên quan đến trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân, từng dẫn đến việc hàng loạt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương bị xử lý trong thời gian qua.

https://tienphong.vn/thu-hoi-toan-bo-3600-ha-dat-cap-cho-du-an-sai-gon-dai-ninh-post1812655.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

