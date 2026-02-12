Bộ Y tế thu hồi số công bố 138 mỹ phẩm quen thuộc

Theo Cục Quản lý Dược, các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi số tiếp nhận công bố theo đề nghị tự nguyện của doanh nghiệp.

Sản phẩm AHC Natural Essential Mask Aqua Nourishing bị thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: IRecommend.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 138 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho nhiều doanh nghiệp trong nước. Các quyết định được ban hành căn cứ quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm và trên cơ sở đề nghị thu hồi theo hình thức tự nguyện của doanh nghiệp.

Theo Quyết định do Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký ban hành, việc thu hồi căn cứ trên đề nghị của các doanh nghiệp sở hữu sản phẩm, với lý do không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm đã được công bố.

Cụ thể, 8 doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, trong đó bao gồm:

Công ty TNHH SKINETIQ: 72 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty Cổ Phần Louistar Việt Nam: 12 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH Aura Medical: 16 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty cổ phần DGG: 20 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH INSTAR: 10 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH thương mại quốc tế SAKURA: 5 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH MTV VIOCEANUS: 2 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm;

Công ty TNHH KIM MY GROUP: 1 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Trong số 138 sản phẩm bị thu hồi, có nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc da, dưỡng trắng, trị mụn, serum, kem dưỡng, mặt nạ… từng được cấp số tiếp nhận trong giai đoạn 2021-2022 và 2 sản phẩm trong năm 2025. Một số nhãn hàng quen thuộc xuất hiện trong danh sách như AHC, REN, L'Orsia Cosmétique, Cellabel, LHALALA, ASCEplus, KOMI, KRUSH, VANTMED, SAKURA, Moonseal và MEIYA.

Danh sách 138 mỹ phẩm vừa được Bộ Y tế ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Cục Quản lý Dược yêu cầu giám đốc các doanh nghiệp liên quan, cùng Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, có trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện thu hồi theo đúng quy định.

Danh mục chi tiết 138 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi đã được cơ quan này đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị để người tiêu dùng và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát.