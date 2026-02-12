Bác sĩ chỉ cách giải rượu đơn giản, dễ áp dụng

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, cam quýt sau khi uống rượu giúp bổ sung nước, tăng đào thải cồn, hỗ trợ cơ thể tỉnh táo và phục hồi nhanh hơn.

Sau những cuộc nhậu, không ít người tìm đến các loại “thuốc giải rượu” với mong muốn nhanh tỉnh táo. Tuy nhiên, theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, một giải pháp đơn giản, dễ áp dụng và tương đối an toàn là sử dụng trái cây họ cam, quýt.

Cam, quýt hay bưởi đều chứa hàm lượng nước cao, tác dụng lợi tiểu. Khi ăn trực tiếp hoặc uống nước ép, lượng nước bổ sung giúp làm loãng nồng độ cồn trong máu, hỗ trợ cơ thể đào thải ethanol nhanh hơn. Đây cũng là lý do các khuyến cáo y khoa luôn nhấn mạnh việc uống đủ nước sau khi sử dụng rượu bia.

Theo nguyên lý sinh lý học, ethanol được đào thải khỏi cơ thể chủ yếu qua hai con đường là hơi thở và nước tiểu. Vì vậy, việc tăng lượng nước đưa vào cơ thể, kết hợp các thực phẩm có tính lợi tiểu, góp phần làm giảm nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, quá trình này vẫn phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa của gan, không có biện pháp nào giúp “giải rượu tức thì”.

Ngoài tác dụng bù nước, cam và quýt còn giàu vitamin C - vi chất quan trọng giúp giảm mệt mỏi, hỗ trợ hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình phục hồi sau uống rượu bia. Nước ép cam, quýt có thể giúp người say cảm thấy dễ chịu hơn, tỉnh táo hơn, nhất là khi cơ thể bị mất nước.

Bác sĩ Vũ cho biết các axit hữu cơ trong cam, quýt có khả năng tham gia vào quá trình chuyển hóa ethanol, tạo thành các hợp chất trung gian dễ đào thải hơn. Người say rượu có thể ép hoặc ăn trực tiếp 3–5 quả cam, quýt tươi. Nếu ép nước, có thể cho thêm một ít vỏ để tăng hương vị và hiệu quả, nhưng cần rửa sạch để tránh tồn dư hóa chất.

Ở góc độ y học cổ truyền, vỏ quýt phơi khô (trần bì) từ lâu đã được sử dụng như một vị thuốc hỗ trợ giải rượu. Cách dùng phổ biến là sao thơm 30 g vỏ quýt, kết hợp hai quả mơ chua bỏ hạt, sắc với khoảng 360 ml nước trong 30 phút, uống khi còn ấm. Thêm một lát gừng có thể giúp làm ấm cơ thể và giảm cảm giác buồn nôn.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh, những biện pháp trên chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể trung hòa hoàn toàn tác hại của rượu bia. Khi uống rượu, cần ăn đầy đủ, tránh để bụng rỗng, uống chậm để giảm kích ứng niêm mạc dạ dày và giúp gan có thời gian chuyển hóa cồn. Việc bổ sung rau xanh, trái cây tươi cũng góp phần hạn chế tác động xấu lên sức khỏe.

Đặc biệt, bác sĩ khuyến cáo không pha rượu với nước ngọt, nước tăng lực hoặc uống xen kẽ bia và rượu mạnh, vì các loại đồ uống này làm tăng tốc độ hấp thu cồn, gây cảm giác tỉnh táo giả và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho tim mạch, thần kinh.

Cách tốt nhất để giảm nồng độ cồn trong máu vẫn là uống ít rượu hơn, hoặc không uống. Mọi “mẹo giải rượu” chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế cho việc sử dụng rượu bia có kiểm soát.