Thu giữ lượng ma túy đá trị giá gần 1 tỷ USD trên Biển Ả Rập

Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) xác nhận ngày 21/10, một tàu hải quân Pakistan vừa thu giữ lượng ma túy trị giá hơn 972 triệu USD từ hai thuyền buồm di chuyển trên Biển Ả Rập.

Theo CBS News, thông báo từ Lực lượng Hàng hải Liên hợp (CMF) cũng xác nhận thông tin này. Cụ thể, tàu PNS Yarmook của Pakistan đã chặn hai thuyền buồm trong vòng 48 giờ, thu giữ hàng tấn ma túy đá, cùng một lượng cocaine có tổng giá trị lên tới gần 1 tỷ USD .

Thông báo của CMF cho biết: “Sau khi thu giữ, ma túy và cocaine đã được đưa đi xét nghiệm, xác nhận thành phần và sau đó bị đem tiêu hủy”.

CMF cho biết hai con thuyền chở chất cấm “không mang quốc tịch” và cũng không tiết lộ điểm xuất phát của hai con thuyền.

Hải quân Pakistan đã chia sẻ thông tin về vụ việc trên mạng xã hội và gọi đây là một trong những chiến dịch chống ma túy thành công nhất của lực lượng.

Chuẩn đô đốc Fahad Aljoiad thuộc Hải quân Hoàng gia Saudi Arabia, người chỉ huy lực lượng phối hợp thực hiện chiến dịch truy quét lần này, đánh giá: “Thành công này cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác đa quốc gia. PNS Yarmook đã lập nên một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất cho CMF, đóng góp vào thành công chung của lực lượng”.

Trên mạng xã hội, Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ đã gửi lời chúc mừng đến CMF. CMF là liên minh quy tụ lực lượng hải quân đến từ 47 quốc gia, trong đó có Mỹ. Lực lượng này phụ trách tuần tra nhiều tuyến hàng hải quan trọng trên thế giới, nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy và buôn lậu vũ khí.

Các nhóm buôn lậu thường dùng thuyền buồm để vận chuyển ma túy trên Biển Ả Rập. Năm 2021, Hải quân Mỹ từng cứu năm người Iran nghi buôn lậu ma túy sau khi họ tự phóng hỏa đốt hàng trên tàu.

Trong những tháng gần đây, nhiều vụ thu giữ ma túy số lượng lớn vận chuyển bằng đường biển đã được ghi nhận. Tháng 9/2025, Hải quân Pháp thu giữ gần 10 tấn cocaine trị giá hơn 600 triệu USD từ một tàu cá ngoài khơi Tây Phi. Tháng 4/2025, Tuần duyên Mỹ thu giữ khoảng 4,5 tấn cocaine từ một tàu đánh cá trên Đại Tây Dương, giá trị số chất cấm ước tính vào khoảng 74 triệu USD .