Thái Lan thu nửa tấn ma túy trên tàu neo đậu tránh bão

  • Thứ bảy, 27/9/2025 19:27 (GMT+7)
Cảnh sát biển Thái Lan hôm 26/9 cho biết, đã phát hiện, thu giữ nửa tấn ma túy đá trên một con tàu đang neo đậu tránh bão ở cảng Chalong, tỉnh Phuket.

Ảnh con tàu chứa nửa tấn ma túy đá bị lực lượng chức năng thu giữ. Nguồn: Cảnh sát biển tỉnh Phuket

Tại buổi họp báo hôm 26/9, Cảnh sát biển tỉnh Phuket, Thái Lan cho biết, chiến dịch này được tiến hành ngày 24/9 với sự phối hợp của lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy (ONCB).

Theo đó, lực lượng chức năng Thái Lan đã vây ráp và kiểm tra một con tàu tình nghi đang neo đậu tại cảng Chalong để tránh bão. Kết quả khám xét đã phát hiện 4 đối tượng và 20 bao tải chứa 500kg ma túy đá trên tàu.

Đối tượng tình nghi là thuyền trưởng đã nhảy khỏi tàu nhằm chạy trốn, tuy nhiên được phát hiện sau đó trong tình trạng kiệt sức và tử vong khi đến bệnh viện địa phương. Cảnh sát Thái Lan chưa công bố danh tính của các đối tượng.

Lực lượng chức năng Thái Lan cho biết thêm, kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là hoạt động của tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Con tàu từng đi qua Myanmar để nhận 1 tấn ma túy đá và đã giao 500 kg đầu tiên cho một đối tượng ở tỉnh Satun, miền Nam Thái Lan. Các đối tượng dự kiến sẽ tiếp tục hành trình vào ngày 26/9 để giao tiếp 500 kg ma túy còn lại cho một đối tượng ở tỉnh Phuket.

Cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

