Ông Trump nói sẽ không còn gọi Nga là 'hổ giấy'

Sau khi vấp phải sự phản đối của Moscow, ông Trump tuyên bố sẽ không gọi Nga là "hổ giấy" nữa, song vẫn cho rằng nước này đang kéo dài xung đột vô ích ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 25/9 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc tiếp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 25/9 (giờ địa phương), ông Trump cho cho biết ông không muốn tiếp tục gọi Nga là “hổ giấy”, song khẳng định Moscow đã tiêu tốn khối tài sản khổng lồ cho bom, tên lửa, đạn dược và chịu nhiều thương vong, nhưng vẫn “gần như không kiểm soát thêm được lãnh thổ nào” tại Ukraine, theo RT.

“Nga oanh tạc suốt hai tuần qua nhưng không giành thêm được tấc đất nào trong khi số người thiệt mạng ngày một tăng”, ông nói.

Hai ngày trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump từng viết rằng Nga “không còn là cường quốc hạt nhân đáng gờm” mà đã trở thành một con “hổ giấy”, và cuộc xung đột với Ukraine suốt 3 năm qua là hoàn toàn "vô nghĩa".

Ông cũng cho rằng Kyiv có cơ hội giành lại toàn bộ lãnh thổ khi Moscow gặp nhiều khó khăn kinh tế. Ông Trump nhấn mạnh bản thân từng dàn xếp kết thúc bảy cuộc chiến và từng nghĩ xung đột Nga - Ukraine là “dễ giải quyết nhất”. Tuy nhiên, ông bày tỏ thất vọng với Tổng thống Vladimir Putin vì các cuộc hòa đàm đều không đi đến đâu.

Đồng thời, lãnh đạo Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua dầu khí Nga, đổi lại Washington sẽ bán chiến đấu cơ tàng hình F-35 và khép lại bất đồng kéo dài từ năm 2019, khi Ankara bị loại khỏi chương trình vì mua hệ thống phòng không S-400 của Moscow.

Trái ngược với tuyên bố từ ông Trump, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết quân đội nước này trong năm nay đã kiểm soát thêm 4.700 km2 lãnh thổ và 205 khu dân cư, đặc biệt tại Donetsk.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ cách gọi “hổ giấy”, khẳng định tình hình thực địa cho thấy Nga giữ ưu thế, song thừa nhận kinh tế đang chịu nhiều thách thức, chỉ dự kiến tăng trưởng 2,5% năm nay, giảm mạnh so với 4,1-4,3% trong hai năm trước.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với New York Post rằng phát biểu của ông Trump nằm trong chiến thuật gây sức ép buộc Moscow quay lại bàn đàm phán. Từ khi nhậm chức tháng 1, ông đã thúc đẩy đối thoại với Nga qua nhiều kênh ngoại giao và hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska hồi tháng 8, nhưng chưa đạt được bước tiến nào để chấm dứt chiến sự.