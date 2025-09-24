Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bị ông Trump gọi là 'hổ giấy', Nga khẳng định mình là gấu

  • Thứ tư, 24/9/2025 16:55 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga là gấu, không phải là hổ, và “không hề có gấu giấy tồn tại”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông tin Ukraine có thể giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, và Kyiv nên hành động ngay vì Mátxcơva đang đối mặt với “những vấn đề kinh tế nghiêm trọng”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng quân đội Nga chỉ là “hổ giấy”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh RBC, ông Peskov khẳng định quân đội Nga đang trên đà tiến lên ở Ukraine, và động lực trên tiền tuyến đã rất rõ ràng. Ông cũng khẳng định nền kinh tế Nga vẫn ổn định.

Phát biểu mà ông Trump đưa ra ngày 23/9 đảo ngược hoàn toàn những gì ông nói về Nga và Ukraine trước đây. Ông từ bỏ đòi hỏi Ukraine nhượng bộ đất đai để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, cho rằng Ukraine có thể "chiến thắng" Nga, thậm chí có thể giành thêm đất ngoài biên giới của mình.

Ông Trump cũng đăng một bài viết dài trên mạng xã hội để nói về những khó khăn kinh tế và chiến lược của Nga.

"Nga đã chiến đấu vô định trong 3 năm rưỡi, cuộc chiến mà lẽ ra một cường quốc quân sự thực sự chỉ mất chưa đầy 1 tuần để giành chiến thắng. Điều này không khiến Nga khác biệt", ông nói.

Tổng thống Trump chưa bao giờ giải thích lý do tại sao giờ đây ông tin rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ, dù Kyiv liên tục mất đất vào tay quân đội Nga trong nhiều tháng qua.

Sau phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ vẫn giữ khả năng siết chặt trừng phạt Nga và cung cấp vũ khí mới cho Ukraine.

"Và như Tổng thống Trump đã nhiều lần cho biết, Mỹ có cơ hội và lựa chọn để áp thêm chi phí kinh tế đối với Nga nếu cần thiết, để chấm dứt (cuộc xung đột Ukraine)", ông Rubio phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine ngày 23/9.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, Tổng thống Trump có một số lựa chọn, bao gồm bán vũ khí phòng thủ và có thể cả vũ khí tấn công để chuyển cho Ukraine.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/dien-kremlin-dap-tra-sau-khi-ong-trump-goi-nga-la-ho-giay-post1780926.tpo

Tiền Phong

Dmitry Peskov Marco Rubio Ukraine Donald Trump Mỹ Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an Nga Mỹ ông Trump Điện Kremlin

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Xa sung o My hinh anh

Xả súng ở Mỹ

4 giờ trước 21:18 24/9/2025 Thế giới Thế giới

0

Ngày 24/9, một vụ nổ súng xảy ra tại văn phòng cơ quan di trú Mỹ ở Dallas, bang Texas, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Nghi phạm bắn tỉa sau đó đã tự sát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý