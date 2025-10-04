Mỹ tung đòn chí mạng vào tàu chở ma túy gần Venezuela

Trong đoạn video dài gần 40 giây do Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chia sẻ, có thể thấy loạt đạn pháo trút xuống một con tàu đang di chuyển, khiến con tàu phát nổ ngay lập tức.

Ngày 3/10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào một con tàu bị cáo buộc chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela. Đây là cuộc tấn công thứ tư trong những tuần gần đây.

Cuộc không kích này là ví dụ mới nhất về nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm sử dụng sức mạnh quân sự Mỹ theo những cách thức mới.

Bộ trưởng Hegseth cho biết, cuộc không kích hôm 3/10 được thực hiện trên vùng biển quốc tế và tất cả 4 người thiệt mạng đều là nam giới.

Ông nói rằng con tàu bị tấn công khi đang vận chuyển "một lượng lớn ma túy hướng đến Mỹ để đầu độc người dân của chúng tôi."

"Những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục cho đến khi mối đe dọa nhằm vào người dân Mỹ không còn!”, ông Hegseth nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Ông Hegseth nói, mà không đưa ra bằng chứng, rằng thông tin tình báo xác nhận con tàu chở ma túy và những người trên tàu là "những kẻ buôn ma túy". Ông không tiết lộ số lượng hoặc loại ma túy được chở trên tàu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng không đưa ra bằng chứng, cho biết con tàu có đủ ma túy để giết chết 25.000 đến 50.000 người.

Venezuela chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Tăng cường sức mạnh quân sự

Trước đây, các hoạt động chống ma túy thường do Lực lượng Tuần duyên - cơ quan thực thi pháp luật hàng hải của Mỹ - thực hiện, không phải quân đội Mỹ.

Nhưng đầu tuần này, Lầu Năm Góc tiết lộ với Quốc hội, rằng Tổng thống Trump đã xác định Mỹ đang tham gia "một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng đảng ma túy. Báo cáo này nhằm giải thích cơ sở pháp lý của chính quyền Tổng thống Trump khi triển khai lực lượng quân sự tại vùng Caribe.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông cũng đang xem xét việc tấn công các băng đảng ma túy "bằng đường bộ", những hành động có thể làm dấy lên thêm những câu hỏi pháp lý.

Một lực lượng quân sự lớn của Mỹ đang tập trung ở phía nam vùng Caribe. Ngoài máy bay F-35 ở Puerto Rico, còn có 8 tàu chiến Mỹ trong khu vực, chở theo hàng nghìn thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cung cấp rất ít thông tin về các cuộc tấn công trước đó, bao gồm danh tính của những người thiệt mạng hoặc thông tin chi tiết về hàng hóa trên tàu.