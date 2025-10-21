Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hải quân Pháp bắn hạ tàu cao tốc buôn 2,4 tấn ma túy

  • Thứ ba, 21/10/2025 19:06 (GMT+7)
  • 19:06 21/10/2025

Hải quân Pháp đã nổ súng để khống chế một tàu cao tốc trên Đại Tây Dương, bắt giữ thủy thủ đoàn và thu giữ 2,4 tấn cocaine trị giá 150 triệu USD.

Hải quân Pháp đã nổ súng khống chế một tàu cao tốc chở ma túy trên Đại Tây Dương. Ảnh minh họa: The Maritime Executive.

Giới chức Pháp cho biết mới đây hải quân nước này đã nổ súng để khống chế một tàu cao tốc trên Đại Tây Dương, bắt giữ thủy thủ đoàn và thu giữ 2,4 tấn cocaine trị giá 150 triệu USD.

Theo cơ quan hàng hải Pháp phụ trách Đại Tây Dương, vụ bắt giữ diễn ra vào tối 18/10, gần quần đảo Madeira của Bồ Đào Nha.

Một tàu chiến của hải quân, một trực thăng trên tàu, cùng với một máy bay do thám và một tàu tuần duyên Pháp đã được sử dụng để chặn đứng tàu buôn lậu này.

Tổng cộng 2.373kg cocaine đã được tìm thấy và thu giữ trên tàu - trị giá ước tính 128 triệu euro (150 triệu USD).

Thông báo cho biết các thuyền viên đã bị bắt giữ song không nêu rõ số lượng hoặc quốc tịch của những đối tượng này.

Giới chức Pháp cũng cho biết hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp của cảnh sát Mỹ và Anh, cũng như chính quyền Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha./.

Cận cảnh kẻ trộm cưa tủ báu vật trong bảo tàng Louvre giữa ban ngày

Camera ghi lại cảnh nghi phạm mặc áo phản quang thản nhiên dùng máy cưa mini cắt tủ trưng bày, cuỗm đi 9 báu vật Hoàng gia Pháp trong vụ trộm tại bảo tàng Louvre (Pháp) ngày 19/10.

08:52 20/10/2025

Hải quân Mỹ đánh chìm tàu ngầm chở ma túy ở Caribe

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau vụ tấn công hai thành viên thủy thủ đoàn “khủng bố ma túy” sống sót đã bị bắt giữ.

09:01 19/10/2025

Đại sứ Nga tại LHQ cáo buộc Mỹ lên kế hoạch đảo chính ở Venezuela

Kênh RT ngày 11/10 cho biết Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia, đã cáo buộc Mỹ âm mưu tiến hành đảo chính ở Venezuela dưới vỏ bọc của một chiến dịch chống ma túy.

07:07 12/10/2025

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

