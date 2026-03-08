Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Thu giữ hàng chục tấn phân bón không phép

  • Chủ nhật, 8/3/2026 06:51 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng tổ chức sản xuất, vận chuyển phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam với số lượng lớn.

Chiều 7/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị phối hợp các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng sản xuất, vận chuyển phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam với số lượng lớn.

Trước đó, rạng sáng 6/3, Tổ công tác của Công an tỉnh An Giang kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Hồng 1 (xã Châu Phú, tỉnh An Giang).

Phan bon khong phep anh 1

Lực lượng Công an làm việc với Cao Thị Thu Hồng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Cao Thị Thu Hồng (SN 1982, trú xã Châu Phú) đang điều hành, chỉ đạo Nguyễn Văn Khả (SN 1994) và Tô Văn Ưa (SN 1995, cùng trú xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) bốc xếp phân bón chưa được phép lưu hành lên xe tải để giao cho khách theo đơn đặt hàng. Lợi dụng đêm tối, một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kiểm tra tại chỗ, Tổ công tác thu giữ 91 bao phân bón đã phối trộn (khoảng 4,5 tấn), 193 bao phân chưa phối trộn (khoảng 9,6 tấn), cùng một xe ô tô tải và nhiều tang vật liên quan.

Phan bon khong phep anh 2

Tô Văn Ưa và Nguyễn Văn Khả.

Mở rộng kiểm tra nhanh 2 địa điểm khác thuộc cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Hồng 1 tại xã Thạnh Mỹ Tây và xã Châu Phú, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 82 bao phân bón đã phối trộn (khoảng 4,1 tấn), 176 bao phân bón chưa phối trộn (khoảng 88,8 tấn), 2 ôtô tải cùng nhiều tang vật liên quan.

Làm việc ban đầu, cơ quan công an xác định Hồng cùng chồng đã tổ chức sản xuất, mua bán phân bón chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay.

Phan bon khong phep anh 3

Tang vật thu giữ. Ảnh: A.Tầm.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu giám định và lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.



Nhật Huy/Tiền Phong

