Thủ đoạn chuyên nghiệp của nhóm lừa mạo danh công an

32 nghi can thuộc đường dây mạo danh công an vừa bị bắt giữ với quy mô hoạt động chuyên nghiệp, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Dù không mới, thủ đoạn gọi điện mạo danh công an để lừa đảo vẫn khiến nhiều người sập bẫy.

Trong bản tin tuần vừa qua, Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ Thông tin & Truyền thông, tiếp tục cảnh báo một số hình thức lừa đảo trực tuyến đáng chú ý tại Việt Nam.

Một đường dây tội phạm chuyên giả danh công an vừa bị bắt với quy mô lớn. Ngoài ra, người dùng cần cảnh giác thủ đoạn quảng cáo đặt cọc xây nhà trên mạng xã hội.

Đường dây mạo danh công an hoạt động ra sao?

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương phối hợp bắt giữ 32 nghi can thuộc đường dây giả danh công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định các nghi phạm trong băng nhóm là người Việt Nam và Đài Loan, hoạt động lừa đảo thông qua công ty nước ngoài, gồm 3 tuyến D1, D2 và D3.

D1 là nhóm giả danh cơ quan chức năng. Chúng gọi thông báo số điện thoại nạn nhân sẽ bị khóa, tài khoản ngân hàng bị phong tỏa do liên quan đến các tổ chức lừa đảo, hoặc nói rằng thông tin của nạn nhân được tổ chức lừa đảo sử dụng để phạm tội.

Nhóm đối tượng mạo danh công an gồm 32 người, chia thành nhiều tuyến để chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng . Ảnh: Cục ATTT.

Khi nạn nhân tin tưởng, nhóm này sẽ chuyển cuộc gọi sang nhóm D2, tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát, Bộ Công an hoặc kiểm sát viên của Viện Kiểm sát, thông báo việc giấy tờ tùy thân của nạn nhân bị tội phạm lợi dụng. Chúng dọa bắt tạm giam hoặc phong tỏa tài khoản, yêu cầu nạn nhân phối hợp điều tra.

Sau khi biết nạn nhân sập bẫy, nhóm đối tượng yêu cầu khai báo thông tin tài sản (sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, xe cộ...) để “cơ quan chức năng” xác minh.

Khi nạn nhân cung cấp xong, chúng chuyển thông tin sang D3 (đối tượng cầm đầu đường dây), yêu cầu nạn nhân ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đọc thông tin đăng nhập và mã OTP, rút sổ tiết kiệm để chuyển tiền vào tài khoản của chúng nhằm chiếm đoạt.

Theo Cục ATTT, hành vi của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến ngày càng tinh vi và phức tạp. Trên không gian mạng, chúng hoạt động theo quy mô lớn và chuyên nghiệp. Điều đó khiến việc nhận diện, xử lý lừa đảo của cơ quan chức năng ngày một khó khăn.

Người dân nên đề cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu đáng ngờ. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu và hướng dẫn của đối tượng, không cung cấp CCCD, CMND, mã OTP, số tài khoản ngân hàng...

Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ nhờ quảng cáo xây nhà

Cơ quan công an cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Đinh Văn Cường (ngụ thôn 4 Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức quảng cáo lừa xây nhà trên mạng xã hội.

Qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lý Nhân phát hiện một đối tượng liên tục sử dụng tài khoản Facebook “Nhà gỗ Bảo Lâm” và “Nét đẹp Cổ truyền” chạy quảng cáo thi công, xây dựng nhà gỗ với hình ảnh, thiết kế đa dạng, hấp dẫn.

Đối tượng quảng cáo xây nhà trên mạng xã hội để lừa hơn 2,5 tỷ đồng . Ảnh: Cục ATTT.

Nếu có người liên hệ, đối tượng yêu cầu chủ đầu tư có nhu cầu làm nhà gỗ chuyển tiền đặt cọc, thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định lừa đảo thông qua mạng xã hội. Khi các bị hại tin tưởng chuyển cọc xây nhà gỗ, Cường hủy kết bạn, chặn toàn bộ liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2023 đến nay, Cường đã lừa nhiều bị hại tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng .

Trước tình trạng trên, Cục ATTT cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch trên mạng xã hội.

Người dân cần tìm hiểu, kiểm tra và xác minh kỹ thông tin của người cung cấp, chất lượng sản phẩm trước khi giao dịch qua mạng xã hội hay các website nói chung, tránh bị lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo như trên, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.