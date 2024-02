Nhóm thanh niên 10X chiếm hơn 8 tỷ nhờ 'hack' tài khoản Facebook

Các đối tượng sinh năm 2003 đến 2006 tham gia hoạt động tấn công tài khoản Facebook, hỏi mượn tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Màn hình đăng nhập của Facebook. Ảnh: Reuters.

Trong bản tin tuần vừa qua, Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ Thông tin & Truyền thông, tiếp tục cảnh báo một số hình thức lừa đảo trực tuyến đáng chú ý tại Việt Nam.

Bên cạnh nhóm tội phạm trẻ tuổi xâm nhập tài khoản Facebook để mượn tiền, thời gian gần đây xuất hiện hình thức lừa đảo nhắm vào shipper để đổi ngoại tệ.

Chiếm hơn 8 tỷ nhờ "hack" tài khoản Facebook

Ngày 28/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh, đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo.

Nhóm đối tượng gồm Võ Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Tùng Lâm (SN 2006), Nguyễn Văn Sáng (SN 2004) và Võ Văn Anh (SN 2003). Tất cả ngụ tại huyện Quảng Ninh, hoạt động từ đầu năm 2023.

Nhóm thanh niên chiếm hơn 8 tỷ đồng nhờ "hack" tài khoản Facebook. Ảnh: Cục ATTT.

Sau khi tìm hiểu cách xâm nhập trái phép tài khoản Facebook, nhóm đối tượng đã đổi mật khẩu, sử dụng nhiều tài khoản chiếm được để nhắn tin hỏi mượn, lừa tiền.

Nhóm đối tượng tạo khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, mua nhiều tài khoản ngân hàng "rác" từ các nguồn trên mạng nhằm che giấu hành tung. Ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà chúng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng .

Cục ATTT cảnh báo người dân hạn chế chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp tài khoản đăng nhập Facebook cho người hoặc dịch vụ khác.

Ngoài ra, cần cảnh giác với những tin nhắn hoặc email lạ, không nhấn vào đường link lạ để tránh bị cài mã độc, lộ thông tin. Khi truy cập các trang web có tên miền Facebook, hãy kiểm tra URL để chắc chắn website do Facebook quản lý.

Bên cạnh đó, nên sử dụng mật khẩu mạnh, thường xuyên đổi mật khẩu, không sử dụng cùng mật khẩu cho nhiều tài khoản, kích hoạt xác minh 2 bước, cài phần mềm kiểm tra, diệt mã độc trên thiết bị cá nhân.

Nếu gặp vấn đề với tài khoản Facebook, người dùng có thể truy cập kênh liên lạc chính thức của nền tảng để được hỗ trợ.

Lừa tiền của shipper nhờ thủ đoạn đổi ngoại tệ

Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) ra quyết định tạm giữ hình sự với Phạm Công Lịch (24 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi nắm tình hình từ các hội nhóm trên mạng và tiếp nhận tin báo từ bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 2 tài khoản Facebook tên "Quốc Khang" và "Audrey Trương" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ cho khách du lịch nước ngoài.

Tại cơ quan chức năng, Lịch thừa nhận mua tài khoản Telegram có tên "Khanh", sau đó vào các hội nhóm đổi ngoại tệ sang tiền đồng để tìm kiếm khách hàng.

Một đối tượng nảy sinh cách lừa tiền từ shipper với thủ đoạn đổi ngoại tệ. Ảnh: Cục ATTT.

Khi thấy có người nước ngoài tham gia nhóm, đa số là khách du lịch Nga, Lịch gặp và chốt số tiền cần đổi.

Tiếp theo, đối tượng sử dụng 2 tài khoản Facebook, đăng vào các nhóm dành cho shipper tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác để tìm người giao dịch với du khách.

Nếu nhận đổi tiền, các shipper được hứa chia "hoa hồng" từ 80.000-300.000 đồng, điều kiện là phải tự bỏ tiền để đổi cho khách, và được Lịch trả lại khi giao dịch xong.

Khi shipper cầm tiền Việt đổi cho du khách Nga, Lịch yêu cầu du khách chuyển tiển qua tài khoản ngân hàng của dịch vụ đổi tiền tại nước ngoài. Số tiền này được chuyển qua nhiều kênh khác nhau (nhằm che giấu hành vi phạm tội) trước khi về tài khoản của đối tượng.

Sau khi giao dịch thành công, Lịch cắt liên lạc và không trả lại tiền cho shipper.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2023 đến nay, Lịch đã thực hiện thành công 4 phi vụ trên địa bàn TP Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng và 50.000 rúp. Số tiền này được đối tượng dùng để tiêu xài cá nhân và chơi game.

Trước tình trạng trên, Cục ATTT khuyến cáo người dân chọn địa điểm uy tín để đổi tiền. Nên đến địa chỉ ngân hàng, công ty tài chính uy tín để giao dịch, tuyệt đối không đổi tiền qua trung gian để tránh bị lừa.