Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thống kê phạt đền gây tranh cãi của Real Madrid

  • Thứ hai, 2/2/2026 07:24 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Sau 22 vòng đấu tại La Liga, việc Real Madrid được hưởng số lượng phạt đền kỷ lục đang là chủ đề gây tranh cãi.

Mbappe tỏa sáng trên chấm 11 m.

Đêm 1/2, Real đánh bại Rayo Vallecano 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 22 La Liga. Phút bù giờ thứ 10, Real Madrid được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi, khi cầu thủ Vallecano phạm lỗi không rõ ràng với Brahim Diaz trong vùng cấm.

Trên chấm 11 m, Mbappe lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Real Madrid. Thống kê từ El Pais chỉ ra, chỉ tính riêng tại La Liga, Real được hưởng tới 11 quả phạt đền từ đầu mùa, kỷ lục của giải đấu sau 22 vòng.

"Los Blancos" dẫn đầu toàn giải về số phạt đền được hưởng (11 quả, tỷ lệ chuyển hóa thành bàn khoảng 81,8%), trong khi chỉ chịu 2 quả phạt đền từ đối thủ. Điều này giúp họ có lợi thế lớn trong các trận đấu căng thẳng, đặc biệt như quả penalty quyết định của Mbappe trước Rayo Vallecano.

Trong khi đó, Barcelona được hưởng 6 quả phạt đền từ đầu mùa, nhưng cũng phải chịu tới 4 lần bị phạt đền. Atlético Madrid chỉ được hưởng 3 quả phạt đền từ đầu mùa, và phải chịu tới 2 quả phạt đền từ các đối thủ.

Chênh lệch này cho thấy những nghi vấn về việc Real Madrid đang được các trọng tài "ưu ái" rõ rệt là hoàn toàn có cơ sở. Việc Real hưởng số lượng lớn quả phạt đền so với hai đối thủ lớn là Atletico và Barca, giúp họ duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch dù nhiều trận chơi không thuyết phục.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Pha bỏ lỡ gây bão của Mbappe

Nếu cú bỏ lỡ của Torres trong màu áo Chelsea trước khung thành MU từng khiến khán giả sững sờ, thì tình huống của Kylian Mbappe trước Vallecano còn vượt xa mọi sự khó tin.

8 giờ trước

Aston Villa vỡ mộng đua vô địch

Tối 1/2, tại vòng 24 Premier League, Brentford với 10 người giành chiến thắng ấn tượng 1-0 trước Aston Villa trên sân khách, khiến tham vọng vô địch của đội chủ nhà bị tổn hại nghiêm trọng.

9 giờ trước

Tường Linh

Mbappe Real Madrid

    Đọc tiếp

    Van Hau di lai binh thuong sau khi roi san bang cang hinh anh

    Văn Hậu đi lại bình thường sau khi rời sân bằng cáng

    8 giờ trước 23:41 1/2/2026

    0

    Hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải rời sân bằng cáng trong trận đấu của CAHN với Ninh Bình tối 1/2. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sau trận đấu, cầu thủ gốc Thái Bình đi lại hoàn toàn bình thường, không phải băng bó. Anh bế con đi tìm vợ xuống sân cùng chung vui với toàn đội sau chiến thắng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý