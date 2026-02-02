Thống kê phạt đền gây tranh cãi của Real Madrid

Sau 22 vòng đấu tại La Liga, việc Real Madrid được hưởng số lượng phạt đền kỷ lục đang là chủ đề gây tranh cãi.

Mbappe tỏa sáng trên chấm 11 m.

Đêm 1/2, Real đánh bại Rayo Vallecano 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 22 La Liga. Phút bù giờ thứ 10, Real Madrid được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi, khi cầu thủ Vallecano phạm lỗi không rõ ràng với Brahim Diaz trong vùng cấm.

Trên chấm 11 m, Mbappe lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Real Madrid. Thống kê từ El Pais chỉ ra, chỉ tính riêng tại La Liga, Real được hưởng tới 11 quả phạt đền từ đầu mùa, kỷ lục của giải đấu sau 22 vòng.

"Los Blancos" dẫn đầu toàn giải về số phạt đền được hưởng (11 quả, tỷ lệ chuyển hóa thành bàn khoảng 81,8%), trong khi chỉ chịu 2 quả phạt đền từ đối thủ. Điều này giúp họ có lợi thế lớn trong các trận đấu căng thẳng, đặc biệt như quả penalty quyết định của Mbappe trước Rayo Vallecano.

Trong khi đó, Barcelona được hưởng 6 quả phạt đền từ đầu mùa, nhưng cũng phải chịu tới 4 lần bị phạt đền. Atlético Madrid chỉ được hưởng 3 quả phạt đền từ đầu mùa, và phải chịu tới 2 quả phạt đền từ các đối thủ.

Chênh lệch này cho thấy những nghi vấn về việc Real Madrid đang được các trọng tài "ưu ái" rõ rệt là hoàn toàn có cơ sở. Việc Real hưởng số lượng lớn quả phạt đền so với hai đối thủ lớn là Atletico và Barca, giúp họ duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch dù nhiều trận chơi không thuyết phục.