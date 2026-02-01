Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Aston Villa vỡ mộng đua vô địch

  • Chủ nhật, 1/2/2026 23:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 1/2, tại vòng 24 Premier League, Brentford với 10 người giành chiến thắng ấn tượng 1-0 trước Aston Villa trên sân khách, khiến tham vọng vô địch của đội chủ nhà bị tổn hại nghiêm trọng.

Aston Villa chơi bạc nhược.

Trong bối cảnh Arsenal vừa giành chiến thắng 4-0 trước Leeds United, Aston Villa cần một chiến thắng để bám đuổi đội dẫn đầu bảng. Thế nhưng, ngay tại Villa Park, đội bóng của HLV Unai Emery gây thất vọng lớn.

Chủ nhà Aston Villa được chơi hơn người từ cuối hiệp một, khi Kevin Schade (Brentford) nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đạp vào vùng bụng Matty Cash (Aston Villa) sau pha tranh chấp ở phút 42.

Tưởng chừng với lợi thế này, Aston Villa sẽ có kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Dango Ouattara khiến Villa Park chết lặng với cú sút tuyệt đẹp vào góc cao khung thành, đưa Brentford dẫn 1-0 ở phút bù giờ hiệp 1.

Hiệp 2, Aston Villa ép sân dữ dội nhưng không thể ghi bàn. Tammy Abraham, tiền đạo tân binh vừa cập bến Villa Park, tưởng như gỡ hòa cho Aston Villa ở phút 49. Song, sau khi kiểm tra VAR, bàn thắng bị từ chối vì bóng đi hết đường biên trước pha ghi bàn.

Dù chơi hơn người suốt hiệp 2, Aston Villa không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của Brentford. Đội khách phòng ngự quả cảm, không để đối thủ có cơ hội rõ rệt nào trong những phút cuối, bảo toàn chiến thắng 1-0 xứng đáng và đầy ấn tượng.

Kết quả này khiến Aston Villa thất bại hai trận sân nhà liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên sau hai năm. Họ vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng kém đội đầu bảng Arsenal tới 7 điểm.

Real giành 3 điểm trong trận đấu có gần 20 phút bù giờ

Đêm 1/2, Real đánh bại Rayo Vallecano 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 22 La Liga.

2 giờ trước

Cú sốc với Bellingham

Tiền vệ Jude Bellingham khiến cả sân Bernabeu chết lặng khi phải rời sân sớm vì chấn thương gân khoeo trong trận đấu giữa Real Madrid và Rayo Vallecano tại vòng 22 La Liga tối 1/2.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tường Linh

Aston Villa Brentford

    Đọc tiếp

    Pha bo lo gay bao cua Mbappe hinh anh

    Pha bỏ lỡ gây bão của Mbappe

    25 phút trước 00:00 2/2/2026

    0

    Nếu cú bỏ lỡ của Torres trong màu áo Chelsea trước khung thành MU từng khiến khán giả sững sờ, thì tình huống của Kylian Mbappe trước Vallecano còn vượt xa mọi sự khó tin.

    Ai noi Casemiro het thoi? hinh anh

    Ai nói Casemiro hết thời?

    25 phút trước 00:00 2/2/2026

    0

    Từng bị xem là hết thời, Casemiro trả lời mọi hoài nghi bằng những tình huống quyết định cục diện trận đấu, thứ mà Manchester United sẽ rất khó thay thế nếu mất anh vào mùa hè tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý