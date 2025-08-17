Thống kê khó tin về MU và Arsenal

Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, Manchester United và Arsenal chạm trán ngay ở vòng khai màn. Nếu tính rộng ra, đây sẽ là lần thứ 6 hai đội mở màn mùa giải bằng màn đối đầu trực tiếp tại hạng đấu cao nhất xứ sương mù, với thành tích cân bằng: mỗi bên thắng 2 trận, hòa 1. Đặc biệt, MU còn sở hữu kỷ lục ấn tượng khi được đá trận mở màn trên sân nhà suốt 9 mùa liên tiếp - con số chưa đội bóng Anh nào làm được.