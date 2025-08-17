Thống kê khó tin về MU và Arsenal

|
Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, Manchester United và Arsenal chạm trán ngay ở vòng khai màn. Nếu tính rộng ra, đây sẽ là lần thứ 6 hai đội mở màn mùa giải bằng màn đối đầu trực tiếp tại hạng đấu cao nhất xứ sương mù, với thành tích cân bằng: mỗi bên thắng 2 trận, hòa 1. Đặc biệt, MU còn sở hữu kỷ lục ấn tượng khi được đá trận mở màn trên sân nhà suốt 9 mùa liên tiếp - con số chưa đội bóng Anh nào làm được.
Màn thư hùng trên sân Old Trafford chứng kiến loạt tân binh ra mắt. Bên phía "Quỷ đỏ", bộ ba tân binh Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo nhiều khả năng đá chính ngay từ đầu.
Arsenal nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho các tân binh Martin Zubimendi, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Norgaard, Kepa Arrizabalaga và Viktor Gyokeres. Đáng chú ý, Gyokeres cùng Benjamin Sesko – hai bản hợp đồng bom tấn trên hàng công - đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên ra sân trong trận đại chiến với MU và Arsenal.
HLV Ruben Amorim chưa từng thua trong trận khai màn khi dẫn dắt các đội bóng ở giải VĐQG. "Pháo thủ" chắc chắn sẽ là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để ông tiếp tục nối dài kỷ lục bất bại của mình.
Trong kỷ nguyên Premier League, MU chỉ 3 lần để thua trên sân nhà thuộc vòng khai màn, trước Everton (1992/93), Swansea (2014/15) và Crystal Palace (2020/21). Thống kê cho thấy Old Trafford luôn là điểm tựa đáng tin cậy của MU trong ngày ra quân.
"Quỷ đỏ" giành 99 chiến thắng sau 243 cuộc đối đầu với Arsenal trên mọi đấu trường (hòa 55, thua 89). Họ có thể trở thành đội đầu tiên đánh bại Arsenal 100 lần nếu thắng ở Old Trafford. Thế nhưng, Arsenal lại có phong độ tốt hơn, chỉ thua 2 trong 14 trận gần nhất ở Premier League (thắng 8, hòa 4), trong đó bất bại 5 lần chạm trán gần nhất (thắng 4, hòa 1).
Gykeres đang có chuỗi ghi bàn ở trận mở màn giải VĐQG suốt 4 mùa liên tiếp. Trong khi đó, Bukayo Saka có thể trở thành cầu thủ thứ 2 của Arsenal ghi bàn ở trận khai màn 3 mùa liền, sau Thierry Henry (2001-2003).
Không ai vượt qua được Wayne Rooney trong danh sách ghi bàn hàng đầu của cặp đại chiến với 12 bàn vào lưới Arsenal. Xếp sau là Jack Rowley (10 bàn), trong khi Thierry Henry và Cristiano Ronaldo, cùng có 9 lần lập công.
