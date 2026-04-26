Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới

  Chủ nhật, 26/4/2026 07:31 (GMT+7)
Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 736 về việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đảm nhiệm công tác khác. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/4.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Đức Ấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Ảnh: Việt Linh

Ông có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, trưởng thành từ chuyên viên, phó phòng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ông từng giữ nhiều vị trí như: Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên, Phó Tổng giám đốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt - Nga; Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng.

Tháng 12/2024, ông Phạm Đức Ấn được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Gần 1 năm sau, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Phạm Đức Ấn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-pham-duc-an-nhan-them-nhiem-vu-moi-ar1014967.html

Anh Văn/VTCNews

Thống đốc Lê Minh Hưng Ngân hàng Nhà nước ông Phạm Đức Ấn nhiệm vụ mới

  • Lê Minh Hưng

    Lê Minh Hưng

    Ông Lê Minh Hưng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

    • Chức vụ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
    • Năm sinh: 1970
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Thạc sĩ tài chính tiền tệ

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý