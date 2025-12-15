Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ mới

UBND TP.HCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo TP.HCM về hội nhập quốc tế do Chủ tịch Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế của thành phố. Ảnh: QH.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai các chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế trong tình hình mới, gắn với nghị quyết của Trung ương và Chính phủ.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 4 thành viên. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, giữ vai trò Trưởng ban Chỉ đạo.

Phó trưởng ban thường trực là ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, phụ trách hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng và an ninh.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức Phó trưởng ban, phụ trách hội nhập quốc tế về kinh tế.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng ban phụ trách hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo.

Ban Chỉ đạo còn có 20 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các viện, hiệp hội của Thành phố. Cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo là Văn phòng UBND TP; các sở Ngoại vụ; Công Thương, Nội vụ, Viện Nghiên cứu phát triển.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND TP.HCM tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế theo từng giai đoạn, bám sát Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cũng như Kế hoạch của UBND TP.HCM thực hiện Nghị quyết số 153/NQ-CP ngày 31/5/2025 của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hội nhập quốc tế; đồng thời tham mưu, báo cáo UBND TP.HCM về tình hình hội nhập, dự báo những vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp tận dụng cơ hội, ứng phó thách thức trong quá trình hội nhập.

Ban Chỉ đạo là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong triển khai nhiệm vụ hội nhập trên địa bàn TP.HCM; đồng thời hỗ trợ, phối hợp với các tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Nam Bộ để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đang công tác. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; rà soát, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép nội dung hội nhập kinh tế quốc tế theo các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Ban Chỉ đạo còn hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy doanh nghiệp hội nhập sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó là đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm; chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM; tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo về TP.HCM.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế, môi trường và du lịch…