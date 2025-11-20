Chủ tịch TP.HCM: Trồng người phải bắt đầu từ giáo dục nhân cách

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngành GD&ĐT TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh giáo dục là trụ cột chiến lược, giữ vai trò quyết định trong mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: C.P.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngành GD&ĐT TP.HCM và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ôn lại hành trình 50 năm hình thành và phát triển của ngành GD&ĐT TP.HCM, từ những ngày đầu sau giải phóng còn bộn bề khó khăn đến chặng đường trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục đại trà, phổ cập và chuyển đổi số.

Thông qua đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo đã hy sinh, cống hiến trong suốt nhiều thập kỷ, góp phần xây dựng nền tảng tri thức cho Thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Được, những thành tựu nổi bật của ngành thời gian qua thể hiện rõ qua việc hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học từ năm 1995, xóa mù chữ năm 1996, giữ vững vị trí top 3 cả nước về hiệu suất đào tạo, triển khai mạnh các chương trình ngoại ngữ - tin học chuẩn quốc tế và đưa mô hình “Trường học hạnh phúc” vào 100% cơ sở giáo dục.

Thành phố cũng đã công nhận 100 đơn vị đạt chuẩn “Trường học số”, thúc đẩy đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở các ngành mũi nhọn và phát triển mạnh hệ thống phòng học mới đáp ứng nhu cầu dân số.

Những nỗ lực này giúp TP.HCM được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu năm 2024.

Hình ảnh tại triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn khát vọng tương lai tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

50 năm qua, dòng chảy của lịch sử TP.HCM luôn in đậm dấu ấn của ngành Giáo dục và đào tạo thành phố. Chúng ta không thể nào quên được sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ nhà giáo tiền bối. Có người đã gác lại hạnh phúc riêng, có người đã vượt qua bom đạn chiến tranh, có người đã từ bỏ cuộc sống tiện nghi nơi phố thị để đến với những vùng quê nghèo, vùng ven còn nhiều thiếu thốn. Sự cống hiến ấy không chỉ là trách nhiệm, mà là tinh thần cống hiến cho một sứ mệnh thiêng liêng.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào về đội ngũ nhà giáo - những Người không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu về nhân cách, luôn năng động, sáng tạo, đi đầu trong mọi phong trào thi đua. Sự phát triển vượt bậc của thành phố hôm nay trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng đều có sự đóng góp to lớn và bền bỉ của ngành giáo dục. Hàng triệu công dân ưu tú của ngành giáo dục thành phố đã và đang đào tạo, ươm mầm giữ những trọng trách quan trọng, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Đề cập bối cảnh mới, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố đặt giáo dục ở vị trí trung tâm trong ba đột phá chiến lược nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cơ sở các chủ trương lớn của Đảng, như Nghị quyết 29-NQ/TW, Kết luận 91-KL/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hiện nay, TP.HCM đang nắm giữ những tiềm năng khác biệt, đứng trước những vận hội mới, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng và khó dự báo. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, yêu cầu đặt ra cho ngành giáo dục là rất to lớn: Thành phố không chỉ cần một nền giáo dục truyền đạt kiến thức, khơi dậy tiềm năng, hun đúc khát vọng, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng công dân toàn cầu cho các thế hệ tương lai; mà điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục đó là giáo dục về đạo đức, trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới giáo dục về kiến thức và kỹ năng.

Trong đó, đội ngũ nhà giáo được kỳ vọng là tấm gương về chuyên môn, đạo đức và lối sống; các cơ sở giáo dục tăng tốc ứng dụng công nghệ; mô hình “Trường học hạnh phúc” trở thành tiêu chí cốt lõi để bảo đảm môi trường dạy - học an toàn, nhân văn và sáng tạo.

"Tôi xin bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đến tất cả những người thầy, người cô, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của thành phố. Xin kính chúc quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thắp lên ngọn lửa cháy bùng cảm hứng và khát vọng cho các học sinh, sinh viên - hãy tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành chủ nhân tương lai của đất nước", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ.