Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Sáng 8/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và công bố Quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Trước đó, sáng cùng ngày tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng và 14 Bộ trưởng, 3 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ Chính phủ 2026-2031.

Căn cứ Hiến pháp 2013, các Nghị quyết của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các Quyết định bổ nhiệm: đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho 7 Bộ trưởng các Bộ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các Bộ trưởng mới được bổ nhiệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng hoa, chúc mừng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được trao Quyết định bổ nhiệm lần này.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí vừa được Quốc hội phê chuẩn và được Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm giữ các cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 dưới sự lãnh đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tập thể các thành viên Chính phủ.

Chỉ rõ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, vừa là nhiệm kỳ đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vừa là giai đoạn bản lề quyết định việc Việt Nam có vươn lên một tầm cao phát triển mới hay không, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với một nền tảng đã được củng cố nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức đan xen; yêu cầu đặt ra là chất lượng tăng trưởng phải cao hơn, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; năng lực cạnh tranh phải được nâng cao rõ rệt; khả năng tự chủ chiến lược phải được củng cố vững chắc; hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia phải được nâng tầm cao hơn, hiện đại hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nêu rõ nhiệm kỳ này không chỉ là sự tiếp nối mà phải là bước chuyển lên nấc thang phát triển cao hơn, kết quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân và vị thế, uy tín của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển, mở ra không gian tăng trưởng, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tập trung đặc biệt cho yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát tốt rủi ro, đồng thời phải tạo được động lực tăng trưởng mới; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Đồng thời, Chính phủ phải nâng cao năng lực tổ chức thực thi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và pháp luật của Nhà nước, làm cho pháp luật và Nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, minh bạch hơn, nhất quán hơn; người dân, doanh nghiệp cảm thấy yên tâm khi đầu tư, sáng tạo và làm ăn chân chính; mỗi quyết định quản lý nhà nước trở thành một nhân tố thúc đẩy phát triển.

Chính phủ phải hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo, mở đường cho đổi mới, sáng tạo; nói đi đôi với làm; đã hứa phải làm, đã làm phải có kết quả; đã phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Mỗi thành viên Chính phủ phải là người gánh vác trách nhiệm quốc gia trong lĩnh vực mình phụ trách. Mỗi bộ, ngành phải vượt qua tư duy cục bộ ngành mình, phải đặt lợi ích chung của quốc gia, hiệu quả chung của nền kinh tế, sự thuận lợi của người dân và doanh nghiệp lên trên hết.

Mặt khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới, đó không chỉ là nhiệm vụ của ngành khoa học- công nghệ mà là trách nhiệm của Chính phủ, của cả hệ thống chính trị, là phương thức phát triển chung của các chủ thể kinh tế và toàn xã hội.

Đồng thời, Chính phủ phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của khu vực kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân Việt Nam; thật sự bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội phát triển theo pháp luật; xóa bỏ tư duy phân biệt đối xử, cơ chế xin-cho, sự nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, xem xét tiếp tục bỏ bớt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu phải gắn phát triển kinh tế với mở rộng đối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tài chính, an ninh mạng và an ninh dữ liệu bên cạnh bảo đảm an ninh chính quyền, an ninh chế độ. Chính phủ phải có tầm nhìn đi trước một bước, chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời xây dựng một Chính phủ thực sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, gần dân, vì dân; chống cho được bệnh nóng vội, hình thức, bệnh thành tích, giáo điều, dân túy, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, nói nhiều làm ít, nói to làm nhỏ.

Nhấn mạnh nhân dân không đánh giá Chính phủ qua lời nói mà qua kết quả, không nghe nhiều cam kết mà nhìn vào sự chuyển biến thực tế trong đời sống hàng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự ủng hộ của nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng tập thể Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ kế thừa và phát huy xứng đáng những kết quả tốt đẹp mà Chính phủ nhiệm kỳ qua đã vun đắp, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thay mặt Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tiếp thu và cam kết sẽ cụ thể hóa toàn bộ các định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thành các chương trình, kế hoạch hành động xuyên suốt, quyết liệt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Nhìn lại chặng đường 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ cho rằng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự điều hành chủ động, linh hoạt sáng tạo, quyết liệt, nhất là dấu ấn cá nhân của đồng chí Phạm Minh Chính, với nhiệt huyết và tư duy đổi mới, nhiệm kỳ 2021-2026 đã để lại những thành quả đáng trân trọng và nhiều dấu ấn nổi bật.

Cho biết nhận nhiệm vụ khi đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của những vận hội lớn nhưng cũng nhiều thách thức, để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy Chính phủ, thành viên Chính phủ luôn đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng kỷ luật, kỷ cương, không ngừng rèn luyện phẩm chất và nâng cao năng lực dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và hành động quyết liệt, hiệu quả; tập trung xây dựng Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương liêm chính, hành động, trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân do dân, vì dân và sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức với nhiều sự kiện chưa có tiền lệ song đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, linh hoạt, “biến nguy thành cơ,” góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Những thành tựu trên có được nhờ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, mang theo khát vọng, niềm tin và xung lực phát triển mới, xác lập mục tiêu xuyên suốt về tăng trưởng hai con số và hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ nhiệm kỳ mới đứng đầu là đồng chí Lê Minh Hưng tiếp tục nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với tinh thần chân cứng, đá mềm, đoàn kết, thống nhất, sáng suốt điều hành, linh hoạt ứng phó, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, lập nhiều kỳ tích, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc.