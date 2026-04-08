Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 8/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng; cùng đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường của thành phố.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Doãn Tấn.

Bộ Chính trị quyết định, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Đức Thắng (SN 1973; quê quán: Phú Thọ); trình độ tiến sĩ kinh tế; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Về quá trình công tác, từ tháng 10/2009 đến tháng 10/2018, ông Thắng lần lượt giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản; Phó chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Từ tháng 10/2018 - 1/2021, ông làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ngày 30/1/2021, ông Thắng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến tháng 10/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Ngày 1/7/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Đức Thắng giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ. Sau đó, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 25/10/2025, giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Thắng được được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Thắng được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 3/2026, ông Thắng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.