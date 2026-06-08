Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Ông Lương Quốc Đoàn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VTC News.

Chiều 8/6, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ mới.

Kết quả, ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, gồm: Ông Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; ông Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; bà Bùi Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; ông Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 81 ủy viên.

Hội nghị cũng bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 9 người. Trong đó, ông Phạm Tiến Nam tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Trước đó, chiều 7/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX gồm 81 ủy viên.

Theo đề án nhân sự được Đại hội thông qua, Ban Chấp hành khóa IX có 85 ủy viên, tạm thời khuyết 4 ủy viên để kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Ông Lương Quốc Đoàn (56 tuổi, quê ở xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên), trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông Lương Quốc Đoàn từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Từ tháng 5/2021, ông được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2018-2023. Đến tháng 12/2023, ông tiếp tục được bầu giữ chức vụ này khóa VIII.