Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IX ra mắt

Chiều nay (8/6), Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã chính thức ra mắt, gồm 81 đồng chí.

Tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Hội khóa IX.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đồng chí.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hưng Phạm/Dân Việt.

Cụ thể như sau:

1. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy MTTQ, CĐTTW, Phó chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

2. Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ, CĐTTW, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

3. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

4. Đồng chí Bùi Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

6. Đồng chí Nguyễn Văn Phan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Trưởng ban Công tác Nông dân.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân.

8. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Phó trưởng ban Công tác Nông dân.

9. Đồng chí Nguyễn Văn Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay.

10. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Phó trưởng ban Công tác Nông dân.

11. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.

12. Đồng chí Phạm Hải Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

13. Đồng chí Lê Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng.

14. Đồng chí Trương Văn Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng.

15. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân VN khóa IX đã bầu Chủ tịch và 4 đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm: Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, gồm:

1. Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

2. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

3. Đồng chí Bùi Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

4. Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Phạm Tiến Nam, UVBTV Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII, tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa IX.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hưng Phạm/Dân Việt.

Sau khi Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội, thay mặt các đồng chí trong Ban chấp hành, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa IX phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và vui mừng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031”.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với Hội Nông dân Việt Nam.

Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX hứa sẽ đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, đổi mới nội dung làm việc.

Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các Bộ, ban, ngành Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội và phong trào nông dân.

Tiếp theo chương trình Đại hội, đồng chí Phan Như Nguyện - Phó chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Theo đồng chí, Đại hội đã ghi nhận 55 lượt ý kiến phát biểu tại 4 tổ thảo luận. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với dự thảo Báo cáo chính trị, đánh giá báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, ngắn gọn, chất lượng; mục tiêu, nhiệm vụ đề ra bám sát yêu cầu của thời kỳ mới, có tính khả thi cao, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Hội.

Các ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII; đánh giá những khó khăn, thuận lợi; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xác đáng đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu các ý kiến nêu trên.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa IX phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Khổng Chí/Dân Việt.

Tiếp tục buổi làm việc chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Đoàn Thư ký đã trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi thảo luận các văn kiện và Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII trình tại Đại hội và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Đại hội quyết nghị thông qua nội dung đánh giá công tác hội, phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, với các chỉ tiêu cụ thể:

1. Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội.

2. Kết nạp từ 500.000 hội viên mới trở lên.

3. Thành lập mới 25.000 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 2.500 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; tư vấn, hỗ trợ ít nhất 18.000 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 3.000 chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng an toàn.

4. Có ít nhất 97% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

5. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 250.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

6. Hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

7. Hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác, 1.000 hợp tác xã nông nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 4.500 tổ hợp tác, 1.500 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng an toàn, trong đó có ít nhất 300 hợp tác xã kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

8. Có 100% sản phẩm OCOP nông sản thực phẩm do Hội Nông dân vận động, tư vấn, hỗ trợ được truy xuất nguồn gốc.

9. Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên; duy trì dư nợ ủy thác ngân hàng đạt 200.000 tỷ đồng .

10. Có ít nhất 70% số hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số; trên 95% hộ hội viên có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

11. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các nhiệm vụ đột phá, gồm:

(1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân gắn với chuyển đổi số trong công tác Hội.

(2) Tập trung vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm.

(3) Tăng cường nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ Hội và hội viên nông dân, trọng tâm là kiến thức, kỹ năng số.

(4) Đẩy mạnh vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định:

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 81 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước; bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và phát triển; có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ và uy tín để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX nguyện đoàn kết, thống nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước; phản ánh khách quan, toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua; thể hiện sự thống nhất cao về quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Dân Việt.

Các văn kiện Đại hội bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm cao của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, thống nhất cao những chủ trương, định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới; xác định 5 mục tiêu tổng quát, 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ, giải pháp và 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng củng cố liên minh “công nhân - nông dân - trí thức”; chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế.

Đồng thời, tập trung xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng và hùng cường.