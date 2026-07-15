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Xã hội

Danh sách hơn 10.000 ôtô, xe máy bị camera AI ở Hà Nội 'bắt lỗi'

  • Thứ tư, 15/7/2026 21:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội công bố danh sách 2.650 ô tô và 7.966 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm giao thông bị camera AI phát hiện trong 20 ngày cuối tháng 6.

Danh sách các xe vi phạm TẠI ĐÂY

Từ 11 - 30/6, thông qua hệ thống camera AI giám sát giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện 10.616 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có 2.650 ô tô và 7.966 xe mô tô, xe gắn máy.

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Camera AI ghi nhận các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Đối với các trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI, người vi phạm có thể lựa chọn xử lý theo hai hình thức đến trực tiếp trụ sở các Đội CSGT hoặc thực hiện toàn bộ thủ tục trực tuyến trên ứng dụng iHanoi mà không cần đến cơ quan công an.

Theo hướng dẫn của Phòng CSGT Hà Nội, khi hệ thống ghi nhận vi phạm, chủ phương tiện sẽ nhận được thông báo kèm hình ảnh và thông tin vi phạm trên ứng dụng iHanoi.

Người dân đăng nhập ứng dụng, truy cập mục “Giao thông - Thông báo phạt nguội” để kiểm tra thông tin. Nếu chưa đồng ý với nội dung hoặc hình ảnh vi phạm, có thể đến cơ quan công an để đối chiếu. Trường hợp xác nhận vi phạm, người dân thực hiện xác nhận trực tuyến trên hệ thống.

Sau khi nhận được xác nhận, cơ quan công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và gửi đến người vi phạm qua ứng dụng. Người vi phạm kiểm tra thông tin, ký số vào biên bản và gửi lại trên iHanoi.

Trên cơ sở biên bản đã được xác nhận, cơ quan công an ban hành quyết định xử phạt và gửi đến người vi phạm qua ứng dụng. Sau khi kiểm tra các thông tin liên quan như hành vi vi phạm, mức xử phạt và thông tin cá nhân, người vi phạm có thể nộp phạt trực tuyến bằng cách quét mã QR được tích hợp trên hệ thống.

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https://vtcnews.vn/danh-sach-hon-10-000-o-to-xe-may-bi-camera-ai-o-ha-noi-bat-loi-ar1029366.html

Minh Tuệ/VTC News

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