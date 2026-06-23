Tài xế dùng băng keo che biển số xe né phạt nguội

Dùng băng keo dán biển số ôtô nhằm đối phó lực lượng chức năng và tránh bị camera AI trên các tuyến đường phát hiện lỗi vi phạm, người đàn ông ở Thanh Hóa bị xử lý.

Tài xế dùng băng keo dán, sửa biển số xe.

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe.

Theo lực lượng công an, hôm qua (22/6), mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ôtô VinFast VF6, biển kiểm soát 36K-088.87, có dấu hiệu dùng băng dán màu đen để thay đổi ký tự trên biển kiểm soát nhằm che giấu thông tin phương tiện, đối phó hệ thống giám sát giao thông và tránh bị xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Công an xác định, chủ phương tiện là anh N.N.L (trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện thừa nhận hành vi dán băng keo để tránh bị camera trên các tuyến đường phát hiện vi phạm, xử lý phạt nguội.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 8, Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi gắn biển số không đúng với Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc làm thay đổi, che lấp, giả mạo biển số xe có thể bị xử phạt tới 26 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi che, sửa, dán, bẻ cong hoặc làm thay đổi ký tự trên biển số xe với mục đích đối phó lực lượng chức năng.

Hiện nay, hệ thống camera AI giám sát giao thông được triển khai rộng khắp, có khả năng nhận diện phương tiện, đối chiếu dữ liệu đăng ký và phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Mọi hành vi cố tình sử dụng biển số giả hoặc thay đổi biển số để trốn tránh xử lý vi phạm đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.