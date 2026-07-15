Thêm clip vụ tài xế ôtô đâm loạn xạ ở quán karaoke

Clip mới được đăng tải cho thấy trước khi lái ôtô đâm loạn xạ ở quán karaoke, người đàn ông bị một nhóm ba người lao vào đánh đập.

Clip mới được đăng tải cho thấy trước khi lái ôtô đâm loạn xạ ở quán karaoke, người đàn ông bị một nhóm ba người lao vào đánh đập.

Liên quan vụ việc người đàn ông lái ôtô đâm loạn xạ vào xe máy dựng trong quán karaoke ở Nghệ An, cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để có hướng xử lý.

Khi sự việc đang được dư luận quan tâm, sáng 15/7, mạng xã hội tiếp tục chia sẻ thêm hai clip khác từ camera an ninh.

Clip dài gần 2 phút cho thấy, người đàn ông cởi trần đứng cãi vã với bốn người còn lại trong khuôn viên quán karaoke H.Đ (xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Trong lúc cãi vã, ba người liên tục dùng tay đấm, dùng mũ cối đập vào mặt người đàn ông cởi trần. Một người trong số đó đứng ra can ngăn nhưng không được.

Sau khi thoát được khỏi vòng vây, người đàn ông cởi trần lên ôtô nổ máy, đâm liên tiếp vào bốn chiếc xe máy dựng phía trước. Ôtô đâm sập mái tôn và cửa cổng quán hát trước khi lao ra ngoài đường.

Sau khi ra khỏi quán, nhóm người này tiếp tục xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau.

Một cán bộ Công an xã Quỳnh Sơn cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Nghệ An để xác minh làm rõ và có hướng xử lý.