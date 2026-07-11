Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

2 ôtô đâm nhau, phải cắt cánh xe đưa nạn nhân ra ngoài

  • Thứ bảy, 11/7/2026 23:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, khiến 2 xe ôtô bị hư hỏng nặng, trong đó 1 nạn nhân được xác định tử vong.

Chiều 11/7, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Đức Xuân (tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h tại đường Tây Minh Khai (phường Đức Xuân) đã xảy ra va chạm giữa 2 xe ôtô 5 chỗ. Vụ tai nạn đã khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, trong đó 1 người bị nạn mắc kẹt trong ghế lái của xe ôtô.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cánh một xe ôtô để đưa nạn nhân ra ngoài.

tai nạn giao thông ảnh 1

Lực lượng chức năng cắt cánh xe đưa nạn nhân vụ tai nạn ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Sau vài phút, nạn nhân được đưa ra ngoài và đưa đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu.

Vị lãnh đạo UBND phường cũng cho biết, đến 17h, nạn nhân đồng thời là tài xế thời điểm xảy ra vụ tai nạn nói trên đã tử vong, được xác định là ông T.L (SN 1950, trú tại thôn 2, xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện tại, vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Tài xế xe container tử vong trên Quốc lộ 49 qua TP Huế

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 49 đoạn qua xã Bình Điền (TP Huế) khiến tài xế xe container chở than tử vong tại chỗ.

37:2203 hôm qua

Xe tải đâm vào lan can trên Quốc lộ 9, 3 người thiệt mạng

Ngày 8/7, theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị, tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua xã Đakrông xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

21:39 8/7/2026

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế tử vong

Cú tông mạnh đuôi xe tải chạy cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến cabin xe tải đông lạnh bị vò nát, tài xế tử vong tại chỗ.

13:19 7/7/2026

https://tienphong.vn/2-o-to-dam-nhau-phai-cat-canh-xe-dua-nan-nhan-ra-ngoai-post1858909.tpo

Thanh Hiếu/Tiền Phong

tai nạn giao thông Thái Nguyên 2 ôtô đâm nhau cắt cánh xe

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý