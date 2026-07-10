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Xã hội

Tài xế xe container tử vong trên Quốc lộ 49 qua TP Huế

  • Thứ sáu, 10/7/2026 11:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 49 đoạn qua xã Bình Điền (TP Huế) khiến tài xế xe container chở than tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm tài xế xe container tử vong. Ảnh XBĐ.

Sáng 10/7, thông tin từ UBND xã Bình Điền (Huế) cho biết, cơ quan chức năng vừa vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/7, xe sơ mi rơ moóc chở than mang biển kiểm soát 73R-013.xx lưu thông trên Quốc lộ 49. Khi đến đoạn qua thôn Hồng Tiến 2, xã Bình Điền, phương tiện bất ngờ mất lái và gặp nạn. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Quốc lộ 49 là tuyến giao thông kết nối khu vực miền núi A Lưới với trung tâm TP Huế, có nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua quanh co nguy hiểm. Thời gian qua, tuyến đường này thường xuyên có lưu lượng lớn xe tải, xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhằm hạn chế ùn tắc và giảm nguy cơ tai nạn, từ giữa tháng 4/2026, TP. Huế đã triển khai phương án phân luồng theo khung giờ đối với xe sơ mi rơ moóc và xe kéo rơ moóc trên Quốc lộ 49, đoạn từ nút giao đường tránh Huế (Quốc lộ 1) đến đường Hồ Chí Minh qua miền núi A Lưới.

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https://tienphong.vn/tai-xe-xe-container-tu-vong-tren-quoc-lo-49-qua-tp-hue-post1858464.tpo

Theo Ngọc Văn/Tiền Phong

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