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Xã hội

Xe máy tông gốc cây bên đường, hai thanh niên thương vong

  • Thứ bảy, 13/6/2026 09:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Xe máy chạy với tốc độ cao lao vào gốc cây bên đường ở xã phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, tài xế bị thương nặng, người ngồi sau tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Y Wang đoạn qua thôn Tân Hưng, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk vào khoảng 20h29 ngày 12/6.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh T.H.N (sinh năm 2009, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) lái xe máy chở anh N.H.S.H (sinh năm 2009, trú cùng xã) trên đường Y Wang, di chuyển theo hướng từ hồ Ea Kao ra đường Lê Duẩn.

Xe may tong goc cay anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News.

Chiếc xe máy được xác định là chạy với tốc độ cao khi đến đoạn đường thuộc thôn Tân Hưng (phường Ea Kao). Do anh N không làm chủ được tay lái, chiếc xe lao ra vào lề đường và tông mạnh vào gốc cây trước nhà người dân.

Anh H (người ngồi sau) tử vong tại chỗ; anh N bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hai tháng trước, ngày 11/4, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ xe máy tông vào gốc cây bên đường khiến 3 người thương vong.

Khoảng 5h20, xe máy mang biển kiểm soát 47AB-303.64 (chưa rõ danh tính người cầm lái) chở 3 người trên xe, di chuyển trên Quốc lộ 27 theo hướng xã Ea Knuếc đi phường Buôn Ma Thuột.

Đến Km2+500 thuộc địa bàn phường Tân Lập, xe lao vào lề đường rồi tông thẳng vào một gốc cây ven đường.

Vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ, một người qua đời tại bệnh viện, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

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https://vtcnews.vn/xe-may-tong-vao-goc-cay-ben-duong-hai-thanh-nien-o-dak-lak-thuong-vong-ar1023385.html

Theo Nguyễn Gia/VTC News

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